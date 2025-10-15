Überraschung im Gemeinderat: Kappel-Grafenhausener Bauhof muss vorerst auf neues Fahrzeug verzichten

Sowohl die Kappel-Grafenhausener Gemeindepfleger als auch die beiden Hausmeister müssen auf benötigte Fahrzeuge warten.
Es war eine Überraschung, als der Gemeinderat Kappel-Grafenhausen die Anschaffung von zwei neuen Fahrzeugen für den Bauhof und die Hausmeisterei erst einmal bis zu den regulären Haushaltsplanberatungen vertagt hatte. Eigentlich war beantragt, die beiden Fahrzeugkäufe schon jetzt im Vorgriff auf den nächstjährigen Haushalt 2026 vorzunehmen, weil die Lieferfristen derzeit bis zu sechs Monaten betragen und die beiden Fahrzeuge dringend benötigt würden.