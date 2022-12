1 Aldi hat erst kürzlich mit dem Bau der Filiale begonnen. Foto: Günther

Ein schwerer Schlag für die Stadt Oberndorf: Im Streit um die Aldi-Verträge hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim gegen die Stadt entschieden.















Oberndorf - Was war geschehen? Ein Oberndorfer Bürger erhebt seit einigen Jahren schwere Vorwürfe gegen die Stadt. Das Grundstück an der Hochbrücke sei unter Wert an den Discounter-Riesen verkauft worden.

Er beantrage mehrmals die Einsicht in die Kaufverträge, um seine Behauptungen zu beweisen. Die Stadt lehnte dies ab. Über die Verträge wurde in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Vor etwa einem Jahr zog der Bürger vor das Verwaltungsgericht Freiburg. Er berief sich dabei auf Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG). Das Gericht gab ihm recht.

Ein Urteil, das weitreichende Folgen haben könnte, wie Bürgermeister Hermann Acker damals in einer Stellungnahme zu bedenken gab. Sollte das Urteil Bestand haben, könnten Kommunen bei Kaufverträgen ihre Verhandlungspositionen gleich offenlegen. Verhandlungen im wirtschaftlichen Interesse der Kommune seien nicht mehr möglich. Die Stadt focht das Urteil an und beantragte beim VGH die Zulassung der Berufung.

2022er-Urteil rechtskräftig

Ende vergangener Woche dann der Schock: Der VGH hat "den von der Stadt Oberndorf gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung (unanfechtbar) abgelehnt", teilt Manfred Frank, stellvertretender Pressesprecher des VGH auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg vom vergangenen Jahr sei somit rechtskräftig geworden.

Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte in seinem Urteil die Berufung nicht zugelassen. Dennoch konnte die Stadt Rechtsmittel einlegen und hatte beim VGH einen Antrag auf Zulassung der Berufung eingereicht. Doch in seinem Beschluss hat der VGH die von "der Stadt geltend gemachten Zulassungsgründe als nicht durchgreifend erachtet", so der Sprecher weiter.

Der VGH kam in seiner Überprüfung zu der Schlussfolgerung, dass kein "ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des verwaltungsgerichtlichen Urteils" bestehe. Die Stadt habe keine erheblichen Gründe vorgebracht, die dafür sprechen könnten, dass das Urteil der Überprüfung in einem Berufungsverfahren nicht standhalten würde, heißt es in der Begründung.

Was nicht akzeptiert wird

Die Stadt führte als weiteren Zulassungsgrund an, dass die in dem Verfahrenen aufgeworfenen Rechtsfragen bislang noch nicht obergerichtlich geklärt wurden. Der VGH sah dies allerdings ebenfalls nicht als Zulassungsgrund an.

Ein geltender Zulassungsgrund wäre, wenn das Verfahren in seiner Komplexität und Schwierigkeit sich deutlich von üblichen verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten abheben würde. Das sei hier allerdings nicht der Fall, auch wenn einzelne Rechtsfragen bislang nicht explizit von höheren Gerichtsinstanzen geklärt wurden.

In der möglichen Tragweite des Urteils sah die Stadt einen weiteren Zulassungsgrund. Das Urteil sei nicht nur in diesem Einzelfall von Bedeutung, weshalb es in diesem Fall einer höhergerichtlichen Klärung bedürfe. Doch der Stadt gelang es nicht in ihrem Antrag darzulegen, dass in diesem Verfahren ein grundsätzlicher Klärungsbedarf vorliege oder die aufgeworfenen Rechtsfragen von erheblicher Bedeutung seien, heißt es in der Begründung.

Als letzten Grund führte die Stadt Verfahrensmängel an, da das Verwaltungsgericht Freiburg versäumt habe, das Aldi-Unternehmen zu laden. Auch hier erteilte der VGH eine Absage: "Wer ordnungsgemäß am Verfahren beteiligt war und entsprechend auf das Verfahrensergebnis einwirken konnte, wird durch das Unterbleiben einer Beiladung eines Dritten nicht in eigenen Rechten verletzt." Damit hat die Stadt den Rechtsstreit vor dem VGH in Mannheim verloren. In ihrem letzten Satz in der-Begründung stellen die Richter klar: "Dieser Beschluss ist unanfechtbar."

Wie reagiert die Stadt? Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Bürgermeister Hermann Acker mit, dass man den Beschluss prüfen und danach weiter entscheiden werde.

Wie reagiert nun Aldi?

Was wird nun passieren? Ist die Sache damit erledigt? Möglicherweise kann der Discounter-Riese noch einschreiten. In seiner Begründung erklärt der VGH, dass Aldi aufgrund der ausgebliebenen Beiladung zum Freiburger Verfahren, die Einsicht des Bürgers in die Kaufverträge anfechten kann. Der Aldi-Streit könnte somit in die nächste Runde gehen.