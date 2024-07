1 Der SV Rangendingen unterlag mit 0:5. Foto: Kara

Bezirksligist SV Rangendingen empfing den SV Zimmern zur ersten Runde des WFV-Pokals. Am Ende hatte der Landesligist klar die Nase vorn.









Am Freitagabend stieg auf dem Rasenplatz in Rangendingen die 1. Runde des WFV-Pokals zwischen dem SV Rangendingen und dem SV Zimmern. Am Ende setzte sich der Favorit klar durch.