Überraschung bei Lahrer AfD: Christine Amann-Vogt verzichtet auf ihren Sitz im Kreistag

1 Christine Amann-Vogt führt die Lahrer AfD-Fraktion an. Foto: privat

Die AfD-Stadträtin will sich im Gemeinderat auf ihre Aufgaben als Fraktionsvorsitzende konzentrieren.









Die Lahrer Gemeinderatsfraktion der AfD hat sich am Wochenende zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Zur Fraktionsvorsitzenden wurde einstimmig Christine Amann-Vogt gewählt, die dieses Amt bereits in der Vergangenheit inne hatte, heißt es in einer Mitteilung der Lahrer AfD. Zu ihren Stellvertretern wurden Sven Haller aus Sulz und Jürgen Pietraszyk aus Reichenbach bestimmt, die beide auch Mitglied im jeweiligen Ortschaftsrat sind.