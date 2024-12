Überraschung bei der Standortwahl: Das Lahrer „Haus des Jugendrechts“ kommt in die Schillerstraße

1 Nicht wie zunächst geplant ins ehemalige Gefängnis in der Turmstraße, sondern in die ehemalige Sparkasse in der Schillerstraße kommt das neue Lahrer „Haus des Jugendrechts“. Foto: Köhler

Lange wurde nach einem Standort gesucht, schließlich wurde es die Innenstadt: Über dem Ordnungsamt wollen Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendamt ab Frühjahr zusammenarbeiten und junge Lahrer, die straffällig wurden, wieder in die Spur holen.









In die oberen Stockwerke in der Schillerstraße 16 kehrt wieder Leben ein: Über dem Ordnungsamt wird künftig das Lahrer „Haus des Jugendrechts“ zu Hause sein. Die Staatsanwaltschaft Offenburg bestätigte am Freitag entsprechende Informationen unserer Redaktion. Damit steht in Lahr ein Projekt vor der Verwirklichung, das schon viele Jahre in der Mache ist.