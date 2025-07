Überraschendes Unwetter: Hagelsturm sorgt in Kehl für Verwüstung

1 Das Unwetter, das am Montagnachmittag über die Ortenau zog, wütete in Kehl besonders heftig Foto: Stadt Kehl Bäume knickten um, Äste brachen ab – das Unwetter, dass am Montagnachmittag über die Ortenau zog, hat sich gegen 15 Uhr besonders heftig in Kehl entladen.







So fiel an der Ecke Gudrun-/Siegfriedstraße ein Baum von einem privaten Grundstück auf zwei geparkte Autos, berichtet die Stadt. Auch die Hafenstraße war durch einen umgestürzten Baum blockiert. In der Hermann-Dietrich-Straße musste die Feuerwehr nur einen abgebrochenen Ast zur Seite ziehen, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Im gesamten Stadtgebiet habe der heftige Wind Äste abgerissen; der Kehler Betriebshof werde sich in den kommenden Tagen um die Beseitigung kümmern.