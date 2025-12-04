Überraschender Rückzug: WIR-Geschäftsführer Matthias Jendryschik hört nach sechs Jahren auf

Überraschung bei der WIR VS: Stadtmarketingchef Matthias Jendryschik verabschiedet sich Ende März 2026. Er nennt klare Gründe für seinen Schritt.
Nach sechs Jahren an der Spitze der Stabsstelle Stadtmarketing sowie als Geschäftsführer der WIR Villingen-Schwenningen GmbH wird Matthias Jendryschik das Unternehmen und die Stadtverwaltung zum Ende März 2026 verlassen. Das erklärt die Stadt Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung. Er verbindet seinen Abschied mit dem Wunsch, seine berufliche und private Ausrichtung neu zu ordnen.