Überraschender Rückzug: WIR-Geschäftsführer Matthias Jendryschik hört nach sechs Jahren auf

Überraschung bei der WIR VS: Stadtmarketingchef Matthias Jendryschik verabschiedet sich Ende März 2026. Er nennt klare Gründe für seinen Schritt.

Nach sechs Jahren an der Spitze der Stabsstelle Stadtmarketing sowie als Geschäftsführer der WIR Villingen-Schwenningen GmbH wird Matthias Jendryschik das Unternehmen und die Stadtverwaltung zum Ende März 2026 verlassen. Das erklärt die Stadt Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung. Er verbindet seinen Abschied mit dem Wunsch, seine berufliche und private Ausrichtung neu zu ordnen.

„Nach sechs intensiven Jahren in dieser verantwortungsvollen Aufgabe möchte ich meine beruflichen und familiären Prioritäten neu ausbalancieren und meiner Familie mehr Raum geben“, erklärt der zweifache Vater.

In seiner Amtszeit hat Jendryschik zahlreiche Projekte initiiert und begleitet. Dazu zählen die Zusammenführung der KTVS GmbH und der WTVS GmbH zur WIR Villingen-Schwenningen GmbH sowie – in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt – die Umsetzung großer Veranstaltungen wie der Deutschlandtour oder des Stadtjubiläums.

Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigt Verständnis für diesen Schritt: „Diese Entscheidung ist bedauerlich, zugleich ist der Wunsch nach mehr Familienzeit sehr nachvollziehbar. Für seinen Einsatz in den vergangenen sechs Jahren spreche ich Herrn Jendryschik meinen Dank aus und wünsche ihm für den nächsten beruflichen Abschnitt wie auch privat alles Gute.“

Weiterer Wechsel bei der WIR

Über die Nachfolge wird die Stadtverwaltung rechtzeitig informieren.

Damit setzt sich der personelle Veränderung bei der WIR GmbH fort. Denn erst kürzlich ist bekannt geworden, dass Citymanager Thomas Herr zukünftig den Posten des Wirtschaftsförderers übernimmt. Diese Stelle war frei geworden, nachdem Karsten Frech zum Amt für Finanzen und Controlling der Stadt gewechselt war.