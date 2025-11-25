Überraschender Herbstmeister: Der SV Zimmern und seine Hinrunde für die Rekordbücher

Der SV Zimmern übertrifft sich selbst: Der Überraschungsherbstmeister hat noch nie so viele Punkte in 16 Partien geholt und war noch nie so heimstark wie in dieser Hinrunde.

Alexander Teufel, früher Spieler und selbst Trainer der SVZ-Aktiven, ist seit 20 Jahren als Funktionär im Verein tätig. Der stellvertretende Spartenleiter bleibt trotz der ungewöhnlichen Hinserie in der Landesliga sehr gelassen: „Wir im Verein sind sehr entspannt. Da besteht keinerlei Druck. Was mich besonders freut ist, dass wir den personellen Umbruch im Sommer mit einigen Abgängen – außer mit Rico Reisert aus der Bezirksliga als externem Neuzugang – nur mit eigenen jungen Nachwuchsspielern geschafft haben. So etwas ist schön zu sehen und bestätigt den Weg, den wir als Verein gehen wollen und müssen. Dass dann dabei so eine sportliche Erfolgsgeschichte daraus wird, damit war natürlich nicht zu rechnen.“

In der Tat: Die Zahlen-Daten-Fakten rund um den SV Zimmern brechen alle Rekorde und verblüffen zugleich. Ein Vergleich des Herbsts 2025 mit den vergangenen zwölf Jahren lohnt sich hierbei in der Detailansicht: 33:12-Tore, 38 Punkte – nie holte Zimmern in 16 Partien mehr Zähler und kassierte weniger Tore nach der Hinserie und daheim (18:4/24). In der Nach-Corna-Saison 2021/22 waren es wegen 20 Mannschaften in 19 Partien 38 Zähler und 44:16-Tore.

Heimmacht

Acht Spiele, acht Siege, 18:4-Tore – noch nie in 40 Jahren Landesliga blieb man in einer ersten Halbserie daheim ohne Punktverlust. Saisonübergreifend sind es zehn Siege in Serie in den vergangenen sechs Monaten, 25:4-Tore, ebenfalls eine Bestmarke.

Defensivstärke

Von den aktuell aktiven Torhütern blieb in der Landesliga keiner so oft ohne Gegentor wie Chris Fast. Nach seiner Einwechslung gegen den SSC Tübingen kamen 65 Minuten hinzu. Stark beim SV Zimmern seit der Zeit nach dem Verbandsliga-Abstieg 2017 ist die Gegentor-Quote. In achteinhalb Jahren und 112 Heimspielen kassierte Zimmern nur 133 Gegentore, blieb damit knapp jedes dritte Heimspiel ohne Treffer für eine Gastelf. 43 Zu-Null-Spiele stehen zu Buche. Und seit 2021 gab es nur sechsmal drei oder vier Gegentore. Die höchste Heimniederlage datiert aus 2022 (0:4 gegen den TSV Ofterdingen).

Vizemeisterschaften

2014, 2016 und 2018 war der SVZ in jüngerer Vergangenheit dreimal Vizemeister, Landesliga-Meister noch nie. 2014 mit 64 Punkten und 82:40-Toren aus 30 Spielen hinter dem damaligen Meister FC Gärtringen (der spielt nach vier Abstiegen inzwischen in der Kreisliga B). Die Heimbilanz damals: 35 Punkte und 47:17-Tore in 15 Partien.

2016 gelang als Zweiter über die Relegation unter Trainer Patrick Fossé der erstmalige und bisher einzige Verbandsliga-Aufstieg. Meister wurde der VfL Pfullingen, Zimmern holte in 30 Partien 59 Punkte bei 55:24-Toren. Auf eigenem Terrain gab es in den 15 Partien 29 Zähler und 33:15-Tore.

2018 stand man mit 60 Zählern und 80:42-Toren hinter dem VfL Nagold an zweiter Stelle. Da entstand die bisher beste Heimbilanz: 40 Punkte (13 Siege, ein Remis, eine Niederlage) und 50:14-Tore in 15 Begegnungen.

Goldene Generation

Wächst da beim SV Zimmern in Richtung 2026 eine goldene Generation heran? Einzig ein 25-Treffer-Torjäger geht dem Team (noch) ab. Die Gelbschwarzen hatten indes schon immer über Jahrzehnte herausragende Spieler wie Spielmacher Alexander Teufel, Ingo Anlauff, Torjäger-Legende Christian Braun, Landesliga-Torschützenkönige wie Markus Fuchs (später Profi beim 1. FC Nürnberg), Marius Seemann, Patrick Lauble (2018 Oberliga-Torschützenkönig bei der TSG Balingen) oder Benedikt Haibt, der hernach ein Jahrzehnt zur Institution beim FC 08 Villingen wurde. „Wir hatten in Zimmern schon immer wieder sehr gute Mannschaften. Und jetzt genießen wir die aktuellen Erfolge und freuen uns wenn weitere dazu kommen. Es geht immer wieder auf und ab“, hat Alexander Teufel keine überzogenen Erwartungen an den weiteren Verlauf der Saison in der Landesliga