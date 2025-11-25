Überraschender Herbstmeister: Der SV Zimmern und seine Hinrunde für die Rekordbücher

Der SV Zimmern übertrifft sich selbst: Der Überraschungsherbstmeister hat noch nie so viele Punkte in 16 Partien geholt und war noch nie so heimstark wie in dieser Hinrunde.
Alexander Teufel, früher Spieler und selbst Trainer der SVZ-Aktiven, ist seit 20 Jahren als Funktionär im Verein tätig. Der stellvertretende Spartenleiter bleibt trotz der ungewöhnlichen Hinserie in der Landesliga sehr gelassen: „Wir im Verein sind sehr entspannt. Da besteht keinerlei Druck. Was mich besonders freut ist, dass wir den personellen Umbruch im Sommer mit einigen Abgängen – außer mit Rico Reisert aus der Bezirksliga als externem Neuzugang – nur mit eigenen jungen Nachwuchsspielern geschafft haben. So etwas ist schön zu sehen und bestätigt den Weg, den wir als Verein gehen wollen und müssen. Dass dann dabei so eine sportliche Erfolgsgeschichte daraus wird, damit war natürlich nicht zu rechnen.“