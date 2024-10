Überraschende Wendung: Notfallpraxis Calw soll bestehen bleiben – dafür schließt Nagold

Drohende Schließung Stadt Calw will wegen Notfallpraxis klagen

Calw will die drohende Schließung der Notfallpraxis in der Stadt nicht hinnehmen. Oberbürgermeister Florian Kling lädt daher am Montag zu einer Demonstration nach Stuttgart ein. Die Stadt bereitet unterdessen bereits ein noch schärferes Schwert vor.