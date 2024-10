Überraschende Wendung: Geburtshilfe zieht von Calw nach Herrenberg – zum 1. Januar 2025

1 Im Calwer Krankenhaus wird es ab Ende des Jahres keine Geburten mehr geben. Foto: Thomas Fritsch

Bereits zum Jahresende 2024 soll die Geburtshilfe von Calw nach Herrenberg umziehen und mit der dortigen Abteilung zusammengelegt werden. Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgt von dort wiederum der Umzug nach Nagold. Und dafür gibt es gute Gründe, erklären Landrat und Klinikverbunds-Geschäftsführer.









Rund ein Jahr lang werden im Kreis Calw keine Kinder zur Welt kommen – zumindest nicht in den Krankenhäusern in Calw und Nagold. Das erklärten Calws Landrat Helmut Riegger und Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest (KVSW), am Mittwoch.