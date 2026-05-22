Überraschende Wende in Villingen: Insolvenzverwalter verhindert temporäre Kikripp-Schließung

Aufatmen bei Eltern, Kindern und Mitarbeitenden der Villinger Kita Kikripp: Die zunächst angekündigte temporäre Schließung der Einrichtung konnte kurzfristig abgewendet werden.
Am Freitagnachmittag gibt es doch noch gute Nachrichten für Kinder, Eltern und Mitarbeitende der Kindertagesstätte Kikripp in Villingen-Schwenningen: Nachdem der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl zunächst verkündet hatte, dass der Betrieb der Kikripp ab dem 26. Mai eingestellt werden muss, teilt die Kanzlei Schultze & Braun am Freitag mit, dass die Einrichtung kommende Woche offenbar doch nicht temporär geschlossen werden muss.