Überraschende Wende in Villingen: Insolvenzverwalter verhindert temporäre Kikripp-Schließung

Aufatmen bei Eltern, Kindern und Mitarbeitenden der Villinger Kita Kikripp: Die zunächst angekündigte temporäre Schließung der Einrichtung konnte kurzfristig abgewendet werden.

Am Freitagnachmittag gibt es doch noch gute Nachrichten für Kinder, Eltern und Mitarbeitende der Kindertagesstätte Kikripp in Villingen-Schwenningen: Nachdem der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl zunächst verkündet hatte, dass der Betrieb der Kikripp ab dem 26. Mai eingestellt werden muss, teilt die Kanzlei Schultze & Braun am Freitag mit, dass die Einrichtung kommende Woche offenbar doch nicht temporär geschlossen werden muss.

„Sie öffnet am Dienstag, 26. Mai, zu den gewohnten Zeiten und auch die Verpflegung der Kinder ist sichergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Möglich sei dies, weil es dem vorläufigen Insolvenzverwalter kurzfristig gelungen sei, eine Lösung für das Catering und die Reinigung der Räumlichkeiten zu finden. Damit könne der Kita-Betrieb ohne Unterbrechung weitergeführt werden.

„Ich freue mich sehr, dass wir neue Dienstleister für die Verpflegung der Kinder und die Reinigung der Räumlichkeiten finden konnten“, wird Pehl in der Mitteilung zitiert. Und weiter: „Damit wenden wir die temporäre Schließung ab und stellen die Betreuung der Kinder lückenlos sicher.“

Mitarbeitende und Eltern sind informiert

Die Mitarbeitenden sowie die Eltern seien bereits über die Situation informiert worden. Um neue Dienstleister für Catering und Reinigung der Räumlichkeiten zu finden, habe der vorläufige Insolvenzverwalter intensive Gespräche mit Anbietern sowie mit Vertretern der Stadt Villingen-Schwenningen geführt.

Unsere Empfehlung für Sie Kita vor dem Aus? Hinter den Kulissen schwindet die Hoffnung für die Villinger Kikripp Bei der Kikripp wird das offenbar Unausweichliche bereits ausgesprochen: Die Villinger Kita kann in dieser Form wohl nicht mehr weitergeführt werden.

„Ohne die schnelle, flexible und vor allem lösungsorientierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wäre es nicht möglich gewesen, eine nahtlose Betreuung in der Kikripp sicherzustellen“, sagt Pehl. „Mein besonderer Dank geht an die Mitarbeitenden der Kikripp ebenso wie an die Eltern für ihr starkes Engagement in den vergangenen Tagen.“