1 Anette Franz musste sich am Mittwochmorgen vor dem Offenburger Landgericht verantworten. Foto: Bender

Die mit Spannung erwartete Berufungsverhandlung von Anette Franz endete am Mittwoch mit einem Teilerfolg für die Medizinerin aus Lahr. Die Kulisse im Offenburger Landgericht war stattlich.









Das Verfahren um die Lahrer Ärztin und Regierungskritikerin Anette Franz ging am Mittwochmorgen in die nächste Runde: Nachdem sie im Dezember 2021 vom Amtsgericht Lahr wegen „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in sieben Fällen“ zu einer Geldstrafe von 6000 verurteilt worden war, hatte Franz Berufung eingelegt. Ebenso wie die Staatsanwaltschaft, die damals eine Strafe von 7200 Euro forderte.