Überraschende Schließung: Nichts geht mehr im Uhrenindustriemuseum Schwenningen – das steckt dahinter

Das Uhrenindustriemuseum in Schwenningen ist derzeit geschlossen. Grund ist ein technisches Problem. Was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt.
„Museum derzeit geschlossen“ – so steht’s auf der Homepage des Uhrenindustriemuseums in Schwenningen. Und auch, wer vor dessen Eingang steht, merkt schnell: Besucherinnen und Besucher kommen hier nicht rein. „Das Museum ist aufgrund eines technischen Problems bis auf Weiteres geschlossen“, kann man da nämlich auf einem Aushang an der Eingangstür lesen. „Wir bitten um Verständnis und bemühen uns, das Problem schnellstmöglich zu beheben“, informierte das Team des Museums auch die Presse.