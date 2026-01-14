Überraschende Schließung: Nichts geht mehr im Uhrenindustriemuseum Schwenningen – das steckt dahinter

Das Uhrenindustriemuseum in Schwenningen ist derzeit geschlossen. Grund ist ein technisches Problem. Was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt.

„Museum derzeit geschlossen“ – so steht’s auf der Homepage des Uhrenindustriemuseums in Schwenningen. Und auch, wer vor dessen Eingang steht, merkt schnell: Besucherinnen und Besucher kommen hier nicht rein. „Das Museum ist aufgrund eines technischen Problems bis auf Weiteres geschlossen“, kann man da nämlich auf einem Aushang an der Eingangstür lesen. „Wir bitten um Verständnis und bemühen uns, das Problem schnellstmöglich zu beheben“, informierte das Team des Museums auch die Presse.

Das technische Problem kommt in Form eines Rolltors im Eingangsbereich zwischen Foyer und Ausstellung daher. Dieses Tor hat einen technischen Defekt und kann nicht mehr bewegt werden.

Das Problem sind die Ersatzteile

Den Verantwortlichen bleibt derzeit nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die notwendigen Ersatzteile da sind. Die haben Lieferzeit, und der Lieferant kann derzeit nicht sagen, wann sie wieder verfügbar sein werden, wie Stadtsprecherin Madlen Falke auf Nachfrage der Redaktion berichtete.

Keine Chance: Das Uhrenindustriemuseum in Schwenningen muss derzeit wegen eines Defekts geschlossen bleiben. Foto: Daniela Schneider

„Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich repariert werden kann“, versichert die Sprecherin.

Aktuelle Informationen zum Museum gibt es derweil auf der Webseite www.uhrenindustriemuseum.de