1 Clayton Zwetsch war am Montag beim Testspiel in Irslingen mit dabei. Foto: Kara

Der Routinier kennt Trainer Karsten Maier bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der TSG Balingen.









Link kopiert



Wie es sich für ein Testspiel gehört, wurde am Montag in der Partie zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Balingen viel gewechselt. Die letzte Einwechslung auf FCH-Seite war aber durchaus eine besondere: So kam Clayton Jonathan Zwetsch für die Schlussviertelstunde ins Spiel.