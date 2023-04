Der Ankündigung seines Abschieds stellte Pfarrer Jelic am Sonntag ein Bibelwort aus dem Alten Testament voran: „Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit.“ Es gebe eine Zeit des Ankommens und eine Zeit des Abschieds. „Am heutigen Sonntag wird es nun offiziell durch unsere Erzdiözese angekündigt: Nach zwölf Jahren als leitender Pfarrer unserer Kirchengemeinde Friesenheim werde ich zum 1. November eine neue Aufgabe antreten“, erklärte Pfarrer Jelic.

Damit wird die katholische Kirchengemeinde Friesenheim innerhalb von nur fünf Monaten nach Pater Tijo und nun Pfarrer Steffen Jelic zwei über viele Jahre sehr vertraute Geistliche verlieren. „Ich bin geschockt“, war auch eine der am meisten geäußerten Bemerkungen, die am Sonntagmorgen nach den Gottesdiensten die Runde machten. In Oberschopfheim hatte bereits Pater Tijo am Samstagabend im Gottesdienst die Meldung bekanntgegeben.

Pfarrer kündigt Abschied nach Gottesdiensten an

In Oberweier und Friesenheim war es Jelic persönlich, der nach dem Gottesdienst zu den Besuchern sprach. „Ich weiß, dass mein Weggang für Sie alle überraschend kommt, da erst vor einigen Wochen der Abschied von Pater Tijo bekanntgegeben wurde. Und ich weiß auch, dass viele von Ihnen meinen Weggang bedauern werden. Ich bitte Sie um Verständnis dafür.“ Der Abschied, auch wenn er erst in einigen Monaten sein wird, falle ihm nicht leicht, weil er in der Gemeinde sehr viel Gutes erfahren und viele liebe Menschen kennengelernt habe. Für ihn sei es eine gesegnete Zeit gewesen, was vor allem daran liege, dass er eine gute Gemeinschaft erlebt habe. In der Kirchengemeinde erlebe er viele Menschen, die Freude daran hätten, ihren Glauben zu leben, zu gestalten und ihn zu feiern. „Dafür bin ich sehr dankbar“, betont Jelic.

Wie es tatsächlich für die Kirchengemeinde mit ihren 7000 Katholiken weitergehen wird, bleibe noch offen. „Vieles muss sich noch klären“, erklärte Jelic und bat um Geduld und Verständnis. Gleichzeitig versicherte Jelic: „Im Gespräch mit der Personalabteilung und mit Dekan Dr. Johannes Mette wird eine gute Lösung für die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim gefunden werden.“

Jelic wird künftig für fünf Gemeinden zuständig sein

Im Oktober wird sich Jelic von der Kirchengemeinde verabschieden. Im September 2011 war zum Pfarrer der Seelsorgeeinheit Friesenheim bestellt worden. Friesenheim war seine erste Pfarrstelle nachdem er seine Vikar-Stelle in der Seelsorgeeinheit Markdorf beendet hatte. Im Jahr 2006 wurde Pfarrer Steffen Jelic im Freiburger Münster zum Priester geweiht (siehe Info).

Am Sonntagmittag informierte auch die Erzdiözese in einer offiziellen Mitteilung über die Versetzung des des Friesenheimer Pfarrers. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern werde Jelic als Pfarradministrators in der Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Durlach-Bergdörfer für die Seelsorge von rund 13 500 Katholiken in fünf Gemeinden zuständig sein. „Die befristete Beauftragung von Pfarradministrator Jelic steht im Zusammenhang mit der Bildung der 36 künftigen Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg zum 1. Januar 2026“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die neu gewählte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Martina Hamm zeigte Verständnis für den Wechsel. Dennoch betonte sie: „Es kommt ziemlich viel Umbruch auf die Kirchengemeinde zu. In dieser Umbruchphase hätte ich mir noch ein paar feste Größen gewünscht.“ Bekannt sei die Direktive aus dem Erzbistum, die einen Pfarrer ohnehin maximal 12 Jahre auf einer Pfarrstelle sehe. Pfarrer Steffen Jelic befindet sich im 13. Jahr. Mit ihm hätte sie sich einen Abschluss in dieser Umbruchphase bis Ende 2025 gewünscht. „Jetzt muss es andere Wege geben“, erklärt Hamm.

Nach den Gottesdiensten am Sonntagmorgen waren viele Menschen noch lange zusammengestanden. Einige hatten auch Tränen in den Augen.

Zur Person

Steffen Jelic wuchs in Bretten auf. Das Studium der Theologie absolvierte er in Freiburg und Rom. Sein Praxissemester verbrachte er 2001 in der Pfarrei St. Bonifatius in Baden-Baden. In der ehemaligen Pfarr- und Seminarkirche St. Peter im Schwarzwald wurde er im Dezember 2004 zum Diakon geweiht. Das Diakonatsjahr absolvierte der Priesteramtskandidat in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim. Schließlich empfing er seine Priesterweihe im Mai 2006 im Freiburger Münster. Bis 2009 wirkte Jelic als Kaplan in der ehemaligen Seelsorgeeinheit Karlsruhe West-Nord und von 2009 bis 2011 als Vikar in der Seelsorgeeinheit Markdorf am Bodensee. Seit September 2011 ist er als leitender Pfarrer in der Kirchengemeinde Friesenheim tätig. 2015 übernahm Jelic die Aufgabe des stellvertretenden Dekans im Dekanat Lahr.