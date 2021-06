1 Gruppenbild mit Preisträgern, darunter stellvertretend für das "Aktionsbündnis Zollernalb": der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute (unten rechts). Annette Widmann-Mauz (oben, links) hält die Urkunde in die Kamera. Foto: Ungureanu

CDU, SPD, Grüne, FDP und Freie Wähler ziehen im Zollernalbkreis an einem Strang. Das wurde jetzt honoriert: Das Aktionsbündnis ist zusammen mit 13 weiteren Projekten aus Baden-Württemberg im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet worden.

Zollernalbkreis - Corona-bedingt fand die Preisverleihung an die 14 "Impulsgeber der Zivilgesellschaft" aus Baden-Württemberg für die Jahre 2019 und 2020 mit Verspätung und nur online statt. Wie mehrfach berichtet, hatte der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute vor zwei Jahren aus "Sorge um die Zukunft der Demokratie" ein Thesenpapier mit drei Forderungen verfasst: ein offenes, freies und solidarisches Miteinander, eine starke Zivilgesellschaft, getragen durch bürgerschaftliches Engagement, und einen gesellschaftlichen Zusammenhalt in Toleranz und Respekt. Es war die Geburtsstunde des Aktionsbündnisses Zollernalb.

Parteiübergreifend und mit vielen Partnern, darunter die Kirchen und die Gewerkschaften, hatten zwei Wochen lang Veranstaltungen unter dem Motto "Demokratie ist MehrWert" stattgefunden. Nach einem Festakt fanden im März und April 2019 Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen und Treffen statt.

Das Aktionsbündnis sei als "überparteilicher Weckruf" zu verstehen

"Wir wollten die Menschen 14 Tage lang Demokratie erleben lassen", sagte Maute im Gespräch mit Wettbewerbs-Koordinatorin Nele Wieting. Und: "Wir wollen weitermachen, mit anderen Formaten."

Das Aktionsbündnis sei als "überparteilicher Weckruf" zu verstehen, erläuterte Maute: "Die Parteien arbeiten nicht nur gegeneinander, sondern auch füreinander. Das eint und Demokraten."

Es sei eine große Ehre für sie, so viele Menschen auszeichnen zu können, die sich für andere einsetzen, "die sich gegen Hass und Hetze einsetzen", sagte Annette Widmann-Mauz in ihrer Laudatio. Die CDU-Politikerin, die als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration auch Mitglied im Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz ist, verwies auf die demokratische Herausforderung durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien. Manche, sagte sie, würden das zum Anlass nehmen, menschenfeindliche Ideologien zu streuen. Sie erinnerte an die "unerträglichen Bilder" von wütenden Versammlungen vor Einrichtungen der jüdischen Gemeinschaft: Demokraten, so Widmann-Mauz, müssten eingreifen, wo die Gesellschaft bedroht wird." Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat könnten nicht im "luftleeren Raum" bestehen; sie müssten von starken Partnern getragen werden.

Die ausgezeichneten Projekte bezeichnete Widmann-Mauz als "Leuchttürme", als "Signal der Menschlichkeit". Das Aktionsbündnis Zollernalb und die anderen Projekte seien ein wertvoller Beitrag für mehr Zusammenarbeit, diese sei vor allem auf politischer Ebene wichtig: "Ihr Engagement ist unbezahlbar. Wir alle brauchen Sie."

Die Urkunde, die die Staatsministerin vor die Kamera hielt, könne sie leider nicht persönlich überreichen, sagte sie. Sie werde den Preisträgern zugeschickt.