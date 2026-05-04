Übernahmeversuch: Gamestop-Chef kündigt Angebot für Ebay an

Ebay ist ein großer Name aus den Anfangszeiten des Web-Geschäfts. Nun kündigt der deutlich kleinere Videospiele-Händler Gamestop einen Übernahmeversuch an.
San Francisco - Der Videospiele-Händler Gamestop will nach Angaben seines Chefs die viel größere Online-Handelsplattform Ebay übernehmen. Das Gebot werde rund 56 Milliarden Dollar (47,7 Mrd Euro) in Form von Bargeld und Aktien schwer sein, sagte Ryan Cohen dem "Wall Street Journal". Er wolle mit Ebay einen viel stärkeren Konkurrenten für Amazon aufbauen, erklärte Cohen sein Vorhaben.