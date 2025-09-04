Übernahmeringen: Unicredit-Chef: Haben bald 30 Prozent Anteil an Commerzbank

Die Unicredit hat sich bereits 26 Prozent an der Commerzbank gesichert. Vorstandschef Orcel lässt im Übernahmeringen nicht locker und kündigt weitere Schritte an. Er skizziert seine Pläne.
Frankfurt/Main - Die italienische Unicredit will ihren Anteil an der Commerzbank schon bald weiter erhöhen und nennt erstmals konkrete Pläne für eine mögliche Übernahme. "Wir werden gegen Ende des Jahres bei etwa 30 Prozent sein", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel auf dem "Handelsblatt-Banken-Gipfel" in Frankfurt.