In der kommenden Woche läuft das Übernahmeangebot der Unicredit für die Commerzbank aus. Die Entscheidung liegt bei den Aktionären. Nun wendet sich die Commerzbank-Chefin an die Anteilseigner.
Frankfurt/Main - Kurz vor Ende des Übernahmeangebots der Unicredit wirbt die Commerzbank bei ihren Aktionären um Treue. "Nehmen Sie das Angebot der Unicredit nicht an und bleiben Sie bei der Commerzbank investiert", heißt es in einem veröffentlichten Brief an die Anteilseigner, der von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp unterzeichnet ist.