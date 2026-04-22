Übernahme in Zimmern: Ausbau an der A81 – Storz übernimmt Asphaltmischwerk von Stumpp

Das Asphaltmischwerk AWZ in Zimmern ist von Storz in Tuttlingen gekauft worden. Hintergrund ist der strategische Ausbau entlang der A81. Hier die Einzelheiten.
Die Unternehmensgruppe Storz, Tuttlingen, hat die Mischanlage AWZ Asphaltmischwerk Zimmern GmbH & Co. KG am Standort Zimmern ob Rottweil von der Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG Straßenbau- und Tiefbau, Balingen, erworben. Sie wird ab dem 1. Mai 2026 dem Geschäftsbereich J. Friedrich Storz Baustoffe GmbH & Co. KG zugeordnet sein. Die Unternehmensgruppe stärkt damit ihre Aktivitäten im Verkehrswegebau in der Raumschaft sowie entlang der A81, heißt es in einer Mitteilung.