Übernahme in Bad Dürrheim: So läuft es im Gasthaus Krone

Petros Setzos und Alexandros Spyrolaris übernehmen das Gasthaus Krone in Bad Dürrheim und halten die deutsche Wirtshauskultur lebendig – mit kleinen griechischen Akzenten.
Seit Anfang September führen Petros Setzos und Alexandros Spyrolaris das urigen Gasthaus Krone in Bad Dürrheim. Trotz ihrer griechischen Abstammung führen die Gastronomen das Lokal als traditionsreiches deutsches Restaurant weiter. Wie die Übernahme geklappt hat und was sie noch für die Zukunft geplant haben – wir haben nachgefragt.