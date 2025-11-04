Übernahme in Bad Dürrheim: So läuft es im Gasthaus Krone

Petros Setzos und Alexandros Spyrolaris übernehmen das Gasthaus Krone in Bad Dürrheim und halten die deutsche Wirtshauskultur lebendig – mit kleinen griechischen Akzenten.

Seit Anfang September führen Petros Setzos und Alexandros Spyrolaris das urigen Gasthaus Krone in Bad Dürrheim. Trotz ihrer griechischen Abstammung führen die Gastronomen das Lokal als traditionsreiches deutsches Restaurant weiter. Wie die Übernahme geklappt hat und was sie noch für die Zukunft geplant haben – wir haben nachgefragt.

Auch nachmittags sind Setzos und Spyrolaris bereits im Restaurant und mit Vorbereitungen für ihre Gäste am Abend beschäftigt. Für das Gespräch mit unserer Redaktion machen die beiden eine kleine Pause vom Braten und Schnippeln in der Küche.

Angefangen hat die gemeinsame Geschichte der beiden keine 500 Meter entfernt vom Gasthaus Krone – und zwar im ehemaligen Gasthof Adler. Spyrolaris arbeitete dort bereits seit einigen Jahren als Koch, bevor Setzos dazustieß.

Gemeinsam arbeitet die beiden 1,5 Jahre in der Küche des Janni’s Mykonos Restaurant in Bad Dürrheim. Aber schnell sei klar gewesen, man wolle zusammen etwas Eigenes aufmachen, so Setzos.

Eine sehr spontane Aktion

Die Übernahme des Gasthauses Krone sei sehr spontan gewesen. Von einem Tag auf den anderen haben sie sich entschieden das Restaurant von ihrer Vorgängerin Martina Steuer zu übernehmen, meint er.

Doch trotz der griechischen Wurzeln und den Vorkenntnissen in der griechischen Küche, habe schnell festgestanden, dass die Krone ein deutsches Lokal bleiben solle. Die Tradition und die Kultur dieses einzigartigen Orts weiterzuführen, sei ihnen wichtig, meint der Gastronom.

Der Start im Gasthaus ab dem 1. September beschreiben die beiden Inhaber als etwas holprig: Innerhalb von fünf stressigen Tagen haben sie sich „eingerichtet, gekämpft und gekocht“, meint Setzos lachend. Freunde haben jeden Tag zum Probeessen kommen müssen, bis das Menü festgestanden habe.

Petros Setzos (links) und Alexandros Spyrolaris kommen schon mittags für die Vorbereitungen ins Gasthaus Krone in Bad Dürrheim. Foto: Zepf

Am 5. September folgte die offizielle Eröffnung mit traditionellen deutschen Gerichten wie der Schweinehaxe, dem Schweinebraten und der sauren Leber. Aber auch ein Wiener Schnitzel darf auf der Karte nicht fehlen.

Saisonale Gerichte haben ebenfalls ihren Platz, noch gebe es Schlachtplatte, berichtet Setzos – aber nicht mehr lange. Ab und an werde auch ein griechisches Gericht angeboten. So koche Spyrolaris derzeit Spetzofai – ein traditionelles Wurstgulasch, das bei den Gästen sehr gut ankomme, sagt Setzos.

Arbeitsteilung gibt es nicht

Obwohl Spyrolaris mit dem Gulasch betraut seie, gebe es Arbeitsteilung bei ihnen nicht, meint Setzos. „Wir machen alles zusammen“, erklärt Letzter. „Wir kochen zusammen und bereiten zusammen vor.“

Allgemein seien sie mit dem Start des Restaurants zufrieden. „Es war ein sehr schöner Anfang“, berichtet er. Mit neun Mitarbeitern seien sie zudem gut ausgestattet. „Und die Gäste kommen wieder.“ Das sei für sie das Zeichen, dass ihr Konzept gut angenommen werde.

Das urige Ambiente beizubehalten war Petros Setzos und Alexandros Spyrolaris wichtig. Foto: Zepf

Ein Problem haben die beiden allerdings mit dem urigen Restaurant. „Es gibt zu wenig Tische“, erklärt Setzos. Man könne zu wenig Gäste bedienen.

Im Sommer könne noch auf den Außenbereich ausgedehnt werden, aber solange seien die beiden Küchenchefs auf die Sitzecken des kleinen Gästebereichs beschränkt.

„Wir würden uns gern vergrößern“, meint Spyrolaris. Stellt aber gleich klar, die Krone solle so bleiben, wie sie ist. Aber wenn es weiterhin gut laufe, könne man sich schon vorstellen noch ein Restaurant zu eröffnen.