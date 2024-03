1 Frank und Philipp Groß (links und rechts) übernehmen den Schiltacher Zimmermannsbetrieb von Karl Fehrenbacher. Das neue Unternehmen firmiert als BTS Fehrenbacher Holzbau. Foto: Jambrek

Der Schiltacher Philipp Groß und sein Vater Frank Groß übernehmen mit der BTS Holding GmbH die Zimmerei von Karl Fehrenbacher.









Das gaben die Unternehmen am Freitag, 1. März, während eines Pressetermins bekannt. Das neue Unternehmen firmiert als BTS Fehrenbacher Holzbau und wird an die Unternehmensgebäude von den Groß, Am Kanal 3, in einer Halle angegliedert, die von der Zimmerei Bühler gekauft worden sei.