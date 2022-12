2 Nicht gut auf die Stadt zu sprechen sind derzeit Siegfried und Ingrid vom Ebinger Hotel "in der Breite", Selina und Manuel Taut von der "Linde", Michael Jäckel vom Onstmettinger Zollernsteighof, Kristine Föhr vom Gasthof im Süßen Grund, Angelika Kotapski von Apartments by Intermezzo in Ebingen und Silke Korn von "Korn Apart. Foto: Kistner

Die Stadt Albstadt will im Juli 2023 eine Übernachtungssteuer einführen: Für jeden Gast werden zwei Euro pro Nacht berechnet. Die Hoteliers sind auf den Barrikaden.















Albstadt-Ebingen - Seit über einem Jahrzehnt investiert die Stadt Albstadt in den Ausbau ihrer touristischen Infrastruktur: Aufwendig möblierte und beschilderte Premiumwanderwege sind entstanden, die unter dem Namen "Traufgänge" längst deutschlandweit Bekanntheit erlangt haben, dazu neue Mountainbiketrails, ein Bikepark, zusätzlicher Parkraum im Grünen und was der Dinge mehr sind. Hat alles Geld gekostet; die Stadt und vor allem der Gemeinderat, der angesichts der Ertragsbilanz gerne mal die Stirn runzelt, finden es nur recht und billig, dass diejenigen, die davon profitieren, also die Herbergsbetriebe, ihren Obolus entrichten. Zwei Euro pro Gast und Nacht seien nicht zuviel verlangt.

Die Hoteliers sind da anderer Meinung und aus verschiedenen Gründen sehr erbost. Zum einen finden sie, dass die Stadt mit dieser Übernachtungssteuer sowohl die eigenen als auch die Anstrengungen der Hoteliers, Albstadt für Touristen attraktiver zu machen, konterkariert: Die Stadt habe ja nicht allein Geld in die Hand genommen, auch die Hotellerie habe vielfältige und kostspielige Anstrengungen unternommen, um die der Stadt zu unterstützen: Bikehäuser und E-Bike-Ladestationen seien entstanden, das gastronomische Angebot aufgewertet und gezielt beworben worden. Ferner hätten etliche Betriebe die AlbCard übernommen und dafür Geld ausgegeben. Alle diese Initiativen würden jetzt in Frage gestellt, und das nur, weil die Stadt zu einem Zeitpunkt, da die Aufholjagd des Tourismusstandorts Albstadt noch längst nicht abgeschlossen sei, Kasse machen wolle. Tobias Hailfinger von der Traufganghütte Brunnental bringt es auf den Punkt: "Tourismusverhinderung".

Waschen ist dreimal so teuer wie früher

Stichwort Terminierung – der nächste Kritikpunkt: Gastronomie und Hotellerie wurden durch die Corona-Pandemie härter als die meisten anderen Wirtschaftszweige getroffen, und sie ächzen nach wie vor unter den Spätfolgen: Da ist zum einen der Personalmangel – die Leute sind zu einem guten Teil in anderen Berufen untergekommen und kehren nicht zurück. Hinzu kommt die Explosion der Energie- und Rohstoffpreise: Das Waschen, berichtet Ingrid Konzelmann vom Ebinger Hotel "in der Breite", koste dreimal soviel wie bisher, und die Lebensmittelpreise machen laut Selina Taut vom Ebinger Gasthaus Linde jedes Essen, das serviert wird, zur kalkulatorischen Herausforderung. In dieser Situation neue Abgaben zu erheben sei unverantwortlich.

70 Prozent Geschäftsreisende

Taut und ihre Albstädter Kolleginnen und Kollegen ärgert allerdings noch etwas ganz anderes: 77 Prozent der Übernachtungsgäste in der "Linde" und gut und gern 70 Prozent albstadtweit seien gar keine Touristen, sondern Geschäftsreisende, und die hätten begreiflicherweise kein Verständnis dafür, dass sie für Angebote zur Kasse gebeten würden, die sie gar nicht in Anspruch nähmen – ob man denn provozieren wolle, dass die Kundschaft nur noch online konferiere?

Heiliger Bürokratius

Selina Tauts Mann Manuel nennt als Beispiel dafür, dass es auch anders geht, Bad Urach, wo Geschäftsreisende von der Kurtaxe befreit seien – allerdings ist ihm bewusst, was das für einen bürokratischen Aufwand für die Gemeinde bedeutet. Andererseits: Der mit der Nachweispflicht für Übernachtungen verbundene bürokratische Aufwand, den die Betriebe hätten, sei der Stadt Albstadt offenbar egal. Und der Abrechnungsaufwand ebenfalls – die Hoteliers werden die zwei Euro ja eben nicht, wie ihnen empfohlen wurde, auf die Rechnung draufpacken, sondern separat führen, weil sie sonst auch noch Umsatzsteuer bezahlen dürfen. "Alles zusätzlicher Aufwand", ärgert sich Kristine Föhr vom Gasthof zum Süßen Grund.

Vor vollendete Tatsachen gestellt

Last but not least: Wenn die Stadt behaupte, die Hotelinhaber beizeiten informiert zu haben, dann stimme das einfach nicht – über die Modalitäten, so Michael Jäckel vom Zollersteighof, sei man erst am vergangenen Sonntag per Mail in Kenntnis gesetzt worden. Gesprächsangebote oder gar Versuche, zu einem Interessenausgleich zu gelangen, habe es gar nicht gegeben. Man sei schon eher vor vollendete Tatsachen gestellt worden.