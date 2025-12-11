Übernachtungen in Sulz: Gute Zahlen bei „Hecht“, „Himmelreich“ und Co.

Von einem „Super-Jahr“ spricht man mit Blick auf die Übernachtungen im „Hecht“, und im Gästehaus „Talblick“ in Bergfelden freut sich Frank Lehner über rund 3000 Buchungen.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht den exportorientierten Wirtschaftsstandort Deutschland im „freien Fall“. Doch wenn die Ausfuhren geringer werden, wie sieht es in der Binnenwirtschaft – in diesem Fall im Hotel- und Gastronomie-Gewerbe aus? Wir haben in Sulz nachgefragt, wie man das Jahr 2025 im Blick hat und was man über das kommende Jahr denkt.