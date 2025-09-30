Übernachtung am Bahnsteig: Gestrandete Fahrgäste nach VfB-Spiel: Jetzt steht die Ursache fest

Erneut haben Bahnfahrgäste die Nacht am Bahnsteig verbringen müssen. Die Zuggesellschaft Arverio entschuldigt sich und nennt jetzt Einzelheiten.
Für die mehr als 40-minütige Verspätung eines Zuges am vergangenen Donnerstag nach dem Europa-League-Spiel des VfB gegen Celta Vigo waren offenbar „Personen im Gleis“ verantwortlich. Deshalb habe der Zug nicht pünktlich von Stuttgart in Richtung Crailsheim starten können, erklärte ein Sprecher der zuständigen Zuggesellschaft Arverio. Allerdings kam der Zug auch nur bis Schwäbisch Hall-Hessental. Dort wurde er um 1.21 Uhr abgestellt. Eine bisher unbekannte Zahl an Fahrgästen musste die Nacht daraufhin in der Bahnhofshalle verbringen.