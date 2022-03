1 Stefanie Baier (links) von der Leader-Aktionsgruppe und Initiatorin Christina Rau inspizieren den neuen Schäferwagen. Mit dabei: Shetland-Pony Max. Foto: Stadler

Bei der Reitschule Rau im Außenbereich von Altensteig steht neuerdings ein Schäferwagen, der zum Übernachten im Grünen einlädt. Christina Rau fand die Idee "cool", und die Projektgruppe Leader bezuschusste die Anschaffung.















Altensteig - Der Wunsch nach einem Schäferwagen war bei Christina Rau schon längere Zeit vorhanden. Nicht zuletzt dadurch ausgelöst, dass sie schon oft darauf angesprochen wurde, dass die Reitschule Rau und ihr Elternhaus, auf einem sehr schönen Grundstück liegen, das sich geradezu für Naturerlebnisse und Übernachtungen im Grünen anbiete. Inzwischen konnte das Projekt realisiert werden.

Zuschuss aus Förderprogramm

Im vergangenen Jahr wandte sich Rau an die Geschäftsführerin der Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald, Dajana Greger, und stellte für ihr Vorhaben einen Förderantrag. Innerhalb der Förderperiode 2021, so Stefanie Baier, zuständig für Projektanfragen und deren Abwicklung bei Leader, wurde das als Kleinprojekt eingestufte Vorhaben von Christina Rau aus dem Regionalentwicklungsprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg bezuschusst. Für Projekte, die in die Förderkulisse passen, also die Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft, so die Bedeutung von Leader, übernimmt die Aktionsgruppe aus dem jährlichen Etat 80 Prozent der Nettokosten. Der Leader-Etat in Höhe von 200 000 Euro setzt sich zu 180 000 Euro aus Mitteln des Bundes und des Landes sowie den restlichen 20 000 Euro aus Mitteln der Landkreise Calw und Freudenstadt zusammen.

Aus heimischem Holz gebaut

Ein Schäferwagen-Bauer musste gefunden werden, der die zeitlichen Kapazitäten hatte, um den aus heimischem Holz hergestellten Wagen zu bauen. Nachdem die Förderzusage von Leader vorlag, war der Wagen innerhalb von rund fünf Monaten fertig. Im Inneren des Wagens können bis zu drei Personen übernachten und sich selbst versorgen. Ein Stromanschluss für den bereitstehenden Wasserkocher ist ebenso vorhanden wie Bettwäsche, Handtücher, Geschirr und Besteck. Übernachtungsgäste nutzen die sanitären Anlagen in der Reithalle. Direkt neben dem Schäferwagen lädt zudem eine Grillstelle mit Sitzgelegenheiten und Tischen zum Aufenthalt inmitten der Natur mit Blick auf den Reitplatz ein.

Die Leader-Förderplakette wurde bereits sichtbar außen am Schäferwagen angebracht. Für Stefanie Baier von der Leader-Aktionsgruppe ist der Schäferwagen ein schönes Natur-Erlebnis-Projekt. Dort erwartet auch Daheimgebliebene oder Radtouristen von April bis Oktober ein Erlebnis inmitten der Natur, buchbar über die Reitschule Rau.