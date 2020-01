Überlingen/Rottweil/Oberndorf Achtung: Vor Narrentag Falschgeld im Umlauf

Überlingen/Rottweil/Oberndorf a. N. - Besucher des Narrentags in Überlingen müssen dieses Jahr beim Kauf von Getränken und Co. besonders aufpassen: "Zur Zeit ist wieder verstärkt Falschgeld im Umlauf", warnt Christian Filip vom Ausschuss Öffentlichkeit und Repräsentation des Narrentags 2020. Zwei regionale Banken hätten die Überlinger Narrenzunft gewarnt, erklärt Filip weiter. Denn vor allem größere Fasnetsveranstaltungen wie der Narrentag böten sich dafür an, Falschgeld in Umlauf zu bringen.