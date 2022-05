Großeinsatz in Rottweil Mann stürzt beim Kraftwerk im Neckartal in die Tiefe

Zu einem Einsatz der Feuerwehr, der Polizei, der Bergwacht und des Rettungsdienstes kam es in der Nacht auf Sonntag am Rottweiler Kraftwerk. Während in der Party-Location ausgelassen gefeiert wurde, spielten sich draußen dramatische Szenen ab.