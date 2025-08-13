Überlastete Ausländerbehörde: Dieser Lahrer will arbeiten – darf aber nicht

Der staatenlose Echran Dibrani hat im Oktober die Verlängerung seines Aufenthaltstitels beantragt. Da diese bislang nicht vorliegt, ist er in einer verzweifelten Lage.
Echran Dibrani hat Deutschland seit seiner Geburt kein einziges Mal verlassen. „Ich bin Deutscher und liebe das Land“, sagt der 32-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Er wohne hier, zahle Steuern und Unterhalt für seine beiden Töchter. Doch aktuell bestimmen Frust, Enttäuschung und Sorge die Gemütslage Dibranis. Da die Lahrer Ausländerbörde seinen Aufenthaltstitel bislang nicht erneuert hat, kann er seinem Beruf nicht mehr nachgehen.