Überlastet und marode: Wie geht es mit der Kläranlage Agenbach weiter?

Noch ist unklar, wie es mit der Kläranlage in Agenbach weitergeht. Das Wasserrecht ist abgelaufen. Es steht im Raum, Agenbach an die Kläranlage Teinachtal anzuschließen.
Überlaufendes Schmutzwasser, Betonschäden, überholte Elektrotechnik und mangelnder Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist der aktuelle Zustand der Kläranlage Agenbach. Dass Handlungsbedarf besteht, ist den Gemeinderäten schon lange bewusst. In der jüngsten Ratssitzung wurde nun in Erwägung gezogen, Agenbach an die Kläranlage Teinachtal in Neuweiler anzuschließen. Denn noch in diesem Jahr wird das Wasserrecht für die Anlage Teinachtal auslaufen – und für eine Neuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis wird aktuell die Betriebsfähigkeit betrachtet.