Überlastet und marode: Wie geht es mit der Kläranlage Agenbach weiter?

Noch ist unklar, wie es mit der Kläranlage in Agenbach weitergeht. Das Wasserrecht ist abgelaufen. Es steht im Raum, Agenbach an die Kläranlage Teinachtal anzuschließen.

Überlaufendes Schmutzwasser, Betonschäden, überholte Elektrotechnik und mangelnder Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist der aktuelle Zustand der Kläranlage Agenbach. Dass Handlungsbedarf besteht, ist den Gemeinderäten schon lange bewusst. In der jüngsten Ratssitzung wurde nun in Erwägung gezogen, Agenbach an die Kläranlage Teinachtal in Neuweiler anzuschließen. Denn noch in diesem Jahr wird das Wasserrecht für die Anlage Teinachtal auslaufen – und für eine Neuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis wird aktuell die Betriebsfähigkeit betrachtet.

Unsere Empfehlung für Sie Abwasser in Neuweiler Diskussion um Zukunft der Kläranlagen Zusammenschluss von Agenbach mit anderen Anlagen geplant. Gemeinderat hat viele Fragen. Das Wasserrecht der Kläranlage Agenbach besteht bereits seit Ende 2020 nicht mehr. Seitdem wurde die wasserrechtliche Erlaubnis immer wieder verlängert. Nun steht die Überlegung im Raum, Agenbach an die Kläranlage Teinachtal anzuschließen. Im Landratsamt wurde über den Antrag laut Sitzungsvorlage noch nicht entschieden. Marina Heinrich vom Büro iat Ingenieurberatung stellte das Ergebnis der Leistungsbewertung vor.

Kläranlagen überbelastet

Laut Sitzungsvorlage wurde der Antrag auf eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlage Teinachtal gestellt. Aktuell fehlt noch die sogenannte Schmutzfrachtberechnung. Bei dieser wird die Menge an eingeleiteten Schmutzstoffen gemessen. Angegeben wird der Verschmutzungsgrad in sogenannten Einwohnerwerten (EW). Dadurch kann festgestellt werden, ob das Volumen der Anlage noch ausreicht.

Die Kläranlage Agenbach ist aktuell für 500 EW ausgebaut. Die Kläranlage Teinachtal für 3400 EW. Laut den Betriebsdaten von 2022 bis 2024 sind beide Kläranlagen überlastet.

Würde man nun Agenbach an die Kläranlage Teinachtal anschließen, kämen Nachklär- und Belebungsbecken an ihre Grenzen. Voraussichtlich werden sie nicht ausreichen. Genauer könne man das nach der Schmutzfrachtberechnung berechnen. Anhand dessen können laut Heinrich die Maßnahmen ermittelt werden, die in der Kläranlage Teinachtal bei einem Anschluss von Agenbach nötig wären.

Kosten noch unklar

Auch andere Lösungen wurden kurz beleuchtet. Beispielsweise stand im Raum, Agenbach an Calmbach anzuschließen. Der Nachteil daran wäre, dass sieben Pumpstationen nötig würden. Eine andere Variante wäre die Sanierung und der anschließende Weiterbetrieb der Kläranlage Agenbach. Heinrich zeigt sich von dieser Möglichkeit wenig überzeugt. Die Becken seien mittelfristig nicht dicht und eine Sanierung problematisch.

Bleibe man nach Abschluss der Schmutzfrachtberechnung – erst danach wisse man mehr zu Kosten und der Länge des Leitungsnetzes – bei der Lösung, Agenbach an die Kläranlage Teinachtal anzuschließen, äußerte Bürgermeister Martin Buchwald die vage Hoffnung, in eine höhere Bezuschussung zu kommen.

Den aktuellen Stand nahm der Gemeinderat zur Kenntnis.