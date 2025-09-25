Überlandhilfe in Schenkenzell: Vor allem bei Großschadenslagen von Bedeutung

Durch die Neuaufnahme von Kommunen, darunter die Stadt Schiltach, muss der Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der Überlandhilfe der Feuerwehren ab 2026 geändert werden.
Wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, sei zur einheitlichen Regelung der Kostenersätze der Feuerwehren beim Einsatz zur Überlandhilfe ein öffentlich-rechtlicher Vertrag entstanden. Diesem seien mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Gemeinden Fluorn-Winzeln und Schenkenzell sowie die Städte Dornhan und Sulz des Landkreises Rottweil sowie 30 weitere Kommunen aus dem Kreis Freudenstadt beigetreten.