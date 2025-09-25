Überlandhilfe in Schenkenzell: Vor allem bei Großschadenslagen von Bedeutung

Durch die Neuaufnahme von Kommunen, darunter die Stadt Schiltach, muss der Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der Überlandhilfe der Feuerwehren ab 2026 geändert werden.

Wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, sei zur einheitlichen Regelung der Kostenersätze der Feuerwehren beim Einsatz zur Überlandhilfe ein öffentlich-rechtlicher Vertrag entstanden. Diesem seien mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Gemeinden Fluorn-Winzeln und Schenkenzell sowie die Städte Dornhan und Sulz des Landkreises Rottweil sowie 30 weitere Kommunen aus dem Kreis Freudenstadt beigetreten.

Weil weitere Gemeinden wie Oberndorf, Aichhalden, Bösingen, Lauterbach, Villingendorf, Vöhringen und Wellendingen sich diesem Verbund zum 1. Juli 2023 angeschlossen hätten, sei ein zweiter, deckungsgleicher Vertrag gefasst worden.

Nun hätten auch die Stadt Schiltach sowie die Gemeinden Dietingen und Epfendorf darum gebeten, aufgenommen zu werden. Dadurch müsse der Vertrag zum 1. Januar 2026 neu gefasst werden.

Bis zu Millionen Euro

Nach Auskunft von Heinzelmann verpflichten sich die Feuerwehren durch diesen Vertrag, im Rahmen der Überlandhilfe bei Pflichteinsätzen nach gleichen, vereinfachten Grundsätzen abzurechnen. Bei „Kanneinsätzen“ werde der Vertrag nicht angewendet. Er greife auch nicht, wenn der Kostenersatz weiterberechnet werden könne. „Die Regelung der Überlandhilfe ist vor allem bei Großschadenslagen von Bedeutung, weil die einzelne betroffene Kommune dadurch finanziell nicht überfordert wird. Das kann von 100 000 Euro bis zu Millionen Euro gehen“, äußerte der Bürgermeister.

Verringerung der Hilfsfrist

Außerdem werde die gemeindegebietsübergreifende gegenseitige Unterstützung gefördert und es könne, ohne Nachteil für die Gemeinde, auch eine benachbarte Wehr vorrangig alarmiert werden, wenn dadurch die Hilfsfrist verringert werden könne. Die vertragliche Regelung der Überlandhilfe befürworte auch der Kreisbandmeister, der darin eine flexiblere, kommunenübergreifende Einsatzplanung sähe. Falls noch weitere Kommunen Interesse zeigten, müsse der Vertrag zu einem späteren Zeitpunkt erneut aktualisiert werden, berichtete Heinzelmann.

Einstimmig befürwortete das Ratsgremium die Neufassung des Vertrags zur Regelung der Überlandhilfe mit der Aufnahme von Schiltach, Dietingen und Epfendorf. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, den Vertrag zu unterzeichnen, der zum 1. Januar 2026 in Kraft tritt.