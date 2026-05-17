1 Das BRK rückte am Sonntag zu einem Großeinsatz im Bahnhof Traunstein aus. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa Pannen bei der Bahn: Beim jüngsten Zwischenfall droht ein Brand in einem Zug auf der vielbefahrenen Strecke München - Salzburg.







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Traunstein - Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug im oberbayerischen Traunstein evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr morgens ein. Trotz der frühen Stunde befanden sich demnach 200 Fahrgäste in dem Zug, der von Salzburg nach München unterwegs war. Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde.