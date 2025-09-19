Übergriff im Zug bei Schliengen: Weitere Personen wurden sexuell belästigt
1
Die Bundespolizei bittet Personen, die belästigt wurden, sich zu melden (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich

In einem Zug von Schliengen nach Haltingen wurden zwei Mädchen sexuell belästigt – und noch weitere Menschen.

Im Rahmen der Ermittlungen zu der sexuellen Belästigung zweier Mädchen in einem Zug von Schliengen nach Haltingen wurde festgestellt, dass der 50-jährige Täter im Verlauf noch weitere Personen im Zug sexuell belästigt haben soll, teilt die Polizei mit. Der Mann hatte einen schwarzen Koffer bei sich. Des Weiteren führte er ein weißes Fahrrad mit sich, das er im Zug abstellte. In Basel am Badischen Bahnhof hat der Mann den Zug verlassen.

 

Personen sollen sich melden

Personen, die am Samstag, 13. September, in sexueller Weise in Regionalzügen belästigt wurden oder dies beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter Tel. 07628/80590 in Verbindung zu setzen.

 