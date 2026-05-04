Übergriff auf junges Mädchen: Wieso durfte Emmendinger Psychiatrie-Patient alleine raus?

Ein Mann, der im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen untergebracht ist, hat bei einem Ausgang ein zwölfjähriges Mädchenangegriffen und einen Passanten verletzt.
Ein gefährlicher, psychisch kranker Gewalttäter hat am 23. April gegen 7.30 Uhr in der Nähe eines Reiterhofs zwischen Gundelfingen und Vörstetten bei Freiburg ein zwölf Jahre altes Mädchen überfallen und versucht, dem Kind sein Fahrrad abzunehmen. Ein Passant, der dem Kind in der Notsituation helfen wollte, wurde von dem Angreifer verprügelt und verletzt. Bei dem Mann handelt es sich um einen syrischen Flüchtling, der im September 2017 in einer Asylunterkunft in Freiburg im Wahn einen Bewohner angegriffen und schwer verletzt hatte. Die Tat wurde später als versuchter Totschlag gewertet.