Übergangsweise Zeltverkauf: Aichhalder Netto-Abriss kann bald schon starten

Der Bebauungsplan „Einzelhandel Koppengässle“ ist als Satzung beschlossen. Der Abriss des Aichhalder Netto-Marktes wird im Januar beginnen, dann startet zudem der Neubau.
Im Januar dieses Jahres fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Einzelhandel Koppengässle“ im vereinfachten Verfahren. Das Erfordernis dafür ergab sich, weil der Lebensmittelmarkt Netto in der Sulgener Straße die Verkaufsfläche von bislang 800 auf 1060 Quadratmeter erweitern will und dann als großflächiger Einzelhandelsbetrieb eingestuft wird. Hierfür soll das Gebäude komplett abgerissen und neu gebaut werden.