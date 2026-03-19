Übergabe in Rottweil: Gründer der Holzmanufaktur geben Lebenswerk in jüngere Hände

Mit der Gründung der Holzmanufaktur Rottweil haben sich Hermann Klos und Günther Seitz vor mehr als 38 Jahren einen Traum erfüllt. Seit vielen Jahren zählt der Handwerksbetrieb im Gewerbepark Neckartal gut 100 Mitarbeiter, und die Aufträge für die für die Reparatur und Ertüchtigung von Holz- und Metallbauteilen, insbesondere historischer Fenster, kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und sogar von der Atlantikküste.

Nun haben die beiden Geschäftsführer den florierenden Betrieb in jüngere Hände übergeben. Adelina Dodolli, die kaufmännische Geschäftsführerin ist, „hat das Steuer übernommen“ und ist die neue Inhaberin, wie Seitz und Klos mitteilen. Am Donnerstagabend wurden die Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung über die Veränderungen informiert.

In Sachen Übernahme aufmerksam unterwegs

In der Geschäftsführung wird sich vorerst nichts ändern. „Wir teilen uns die Leitung weiterhin wie gehabt in unsere Arbeitsfelder“, sagt Günther Seitz im Pressegespräch und betont, dass er und Hermann Klos seit vielen Jahren „mit aufmerksamen Augen und Ohren“ in Sachen Übernahme unterwegs gewesen seien. „Das Beste für eine glückliche Weiterführung dieses tollen Unternehmens ist nun gelungen, und heißt Adelina Dodolli“, so der Geschäftsführer weiter. Dies sei die Form der Weitergabe, die sie sich seit Jahren gewünscht hätten.

„Wir wollten die Verantwortung früh weitergeben, damit wir uns irgendwann mit einem freundlichen Handschlag verabschieden können“, sagt Günther Seitz. Ans Aufhören denken die beiden noch lange nicht. Die täglichen Herausforderungen mit jahrzehntelanger Erfahrung zu meistern, ist sowohl für die Firma als auch für Klos und Seitz ein Gewinn.

Adelina Dodolli übernimmt das Ruder

Die 38-jährige Adelina Dodolli ist seit 17 Jahren im Betrieb. Schreinerin ist sie nicht, sie hat eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und anschließend berufsbegleitend ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht. Sie ist also eine Frau der Zahlen. Als sie damals in den Handwerksbetrieb kam, habe sie nicht gewusst, wie so ein Handwerksbetrieb aufgebaut ist, doch über die Jahre sind ihr die beiden Geschäftsführer, die Mitarbeiter und das Handwerk ans Herz gewachsen, erzählt sie.

Die Menschen zählen

„Gemeinsam haben wir schon viel verändert“, sagt sie weiter. Die „familiäre Atmosphäre, das Leben von Werten und Qualität und die gesamte Unternehmenskultur gefallen ihr. Dass sie nun als Frau, branchenfremd, an der Spitze des Unternehmens steht, sieht sie gelassen. „Die Menschen, die hier arbeiten sind der Grund, warum ich mich entschieden habe, den Betrieb zu übernehmen. Mit ihnen gemeinsam kann ich Zukunft gestalten“, sagt sie und dankt Herman Klos und Günther Seitz für das, „was sie geschaffen haben“.

„Die Holzmanufaktur war der erste Arbeitgeber nach meiner Ausbildung und jetzt gehört sie mir. Ich habe hier das gefunden, was mir wichtig ist“, sagt Adelina Dodolli voller Freude auf die neuen Aufgaben, die gar nicht so neu sind, da sie vieles seit vielen Jahren bereits macht.

Mit 26 Jahren Prokura erhalten

Im Jahr 2013 – im Alter von 26 Jahren – hat sie Prokura erhalten. Seit 2022 ist sie kaufmännische Geschäftsführerin. „Ich durfte sehr früh Verantwortung übernehmen und habe das Vertrauen von Hermann Klos und Günther Seitz schon sehr jung genossen. Sie haben mir Raum gegeben. Das hat mir auch bei meiner persönlichen Entwicklung geholfen“, sagt sie.

Mit Spaß und Leidenschaft

Eines ist ihr mit Blick auf die Mitarbeiter sehr wichtig: „Jeder muss machen, was ihm Spaß macht.“ Und dass die Mitarbeiter mit Spaß und Leidenschaft ihre Arbeit tun, das ist nicht zu übersehen. „Wir haben viele begeisterte Quereinsteiger in allen Berufen. Bei uns kann man sich entwickeln, wie es passt. Und so soll es auch weiterhin sein“, sagt sie. Voller Begeisterung und Ideen blickt Adelina Dodolli in die Zukunft.