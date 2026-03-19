Übergabe in Rottweil: Gründer der Holzmanufaktur geben Lebenswerk in jüngere Hände

Bei der Holzmanufaktur in Rottweil wird eine große Veränderung vollzogen. Am Donnerstag wurden die rund 100 Mitarbeiter informiert.
Mit der Gründung der Holzmanufaktur Rottweil haben sich Hermann Klos und Günther Seitz vor mehr als 38 Jahren einen Traum erfüllt. Seit vielen Jahren zählt der Handwerksbetrieb im Gewerbepark Neckartal gut 100 Mitarbeiter, und die Aufträge für die für die Reparatur und Ertüchtigung von Holz- und Metallbauteilen, insbesondere historischer Fenster, kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und sogar von der Atlantikküste.