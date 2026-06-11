Übergabe in Niedereschach: Christoph Sieber spendet Erlös

Der Kabarettist Christoph Sieber zeigte seine große Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde Niedereschach und spendete für den sozialen Bereich.

Ein riesiger Erfolg war der zurückliegende Kabarett-Abend des FC 1920 Fischbach mit Christoph Sieber. Im Nachgang zu dieser Veranstaltung zeigte der Kabarettist, Autor und Moderator die große Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde Niedereschach und spendete aus dem Erlös der Veranstaltung jeweils 1000 Euro an die Soziale Drehscheibe Niedereschach und 1000 Euro an den Sozialfonds der Gemeinde.

Zur Spendenübergabe kamen vonseiten der Sozialen Drehscheibe der Vorsitzende Walter Kubas, sowie Vorstandsmitglied Otto Sieber, Bürgermeister Martin Ragg und der Vorsitzende des FC Fischbach, Adrian Rigoni.

Eine Herzensangelegenheit

Christoph Sieber betonte, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit sei, Menschen in Not zu helfen, und er wisse, dass der Sozialfonds der Gemeinde und die Soziale Drehscheibe in diesem Bereich eine vorbildliche Arbeit leisten.

Dies zeigte sich auch bei den Dankesworten von Ragg und Kubas an Sieber. Anhand einiger Beispiele berichteten sie davon, wie man in manchen Fällen mit wenig Geld, unverschuldet in Not geratenen Menschen helfen könne. Auch könne man Menschen eine große Freude bereiten, wie beispielsweise in Form eines Schlagernachmittages oder auch eines Ausfluges für die Menschen aus dem Pflegeheim am Eschachpark und dem „Betreuten Wohnen“.

Unsere Empfehlung für Sie Christoph Sieber als Buchautor Eng mit Heimatgemeinde Niedereschach verbunden Nach wie vor eng mit seiner Heimatgemeinde Niedereschach verbunden ist der seit vielen Jahren in Köln wohnende, weithin bekannte Moderator, Autor und Kabarettist Christoph Sieber.

„In vielen Fällen können wir unbürokratisch, aber nicht ungeprüft helfen“, betonten Ragg und Kubas im Einklang. Beide zeigten sich begeistert davon, dass Christoph Sieber nun insgesamt 2000 Euro für den Niedereschacher Sozialbereich gespendet hat.

Adrian Rigoni ging auf den zurückliegenden, begeisternden Auftritt Siebers in der Eschachhalle ein. Er nannte die schnell ausverkaufte Veranstaltung einen Selbstläufer und kündigte an, dass der FC Fischbach im Jahr 2028 Christoph Sieber erneut für einen Kabarettabend in der Eschachalle verpflichten wolle.