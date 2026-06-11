Übergabe in Niedereschach: Christoph Sieber spendet Erlös

Der Kabarettist Christoph Sieber zeigte seine große Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde Niedereschach und spendete für den sozialen Bereich.
Ein riesiger Erfolg war der zurückliegende Kabarett-Abend des FC 1920 Fischbach mit Christoph Sieber. Im Nachgang zu dieser Veranstaltung zeigte der Kabarettist, Autor und Moderator die große Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde Niedereschach und spendete aus dem Erlös der Veranstaltung jeweils 1000 Euro an die Soziale Drehscheibe Niedereschach und 1000 Euro an den Sozialfonds der Gemeinde.