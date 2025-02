In der Böcklinstube der Ortsverwaltung Orschweier übergaben das amtierende Prinzenpaar Janah I. und Rene I., an Bürgermeister Dietmar Benz und Ortsvorsteher Bernd Dosch die ersten druckfrischen Narrenblätter 2025.

Unter der Regie von Ältestenrat Achim Metzger sowie den Narrenräten Simon Metzger und Eduard Petri, stellte die Narrenzunft auch im 65. Vereinsjahr ein farbenprächtiges Blatt zusammen, heißt es in der Mitteilung der Ortsverwaltung. Neben den umfangreichen Bildern der letztjährigen Fasentkampagne, werden auch wieder aktuelle Bilder des Bunten Abends 2025 das Narrenblatt aufwerten.

Weitere Inhalte ist neben aktuellen Daten und Fakten der Hornigzunft, auch ein Bericht mit Bildern über die 50 Jahre alte Mehrzweckhalle Orschweier, die wegen der Sanierungsarbeiten für circa zwei Jahre nicht genutzt werden kann.

Ideengeber des ersten Narrenblatts im Jahre 1960 war Werner Dosch, ehemaliger Narrenrat, Gründungsmitglied und Großvater des heutigen Prinzen Rene I.

Narrendorf soll für abgesagten Umzug entschädigen

Verbunden mit dem Besuch des Prinzenpaares in der Ortsverwaltung, wurde auch die Einladung zum Besuch des großen Narrendorfs. Dieses findet am Sonntag, 23. Februar, im Bereich Rathaus/Malaucener Platz in Orschweier statt. Die Narrenzunft hofft sehr, dass mit dieser Veranstaltung die Absage des traditionellen Umzuges kompensiert werden kann. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was sich die Verantwortlichen der Narrenzunft, um Oberzunftmeister Volker Kern, für diesen Tag einfallen gelassen haben. Die Einladung nahmen der Bürgermeister und Ortsvorsteher, trotz der parallel stattfindenden Bundestagswahl, gerne an.

Narrenräte tragen Narrenblatt persönlich aus

Die Narrenräte, in Begleitung der Garde, werden wieder in der Woche davor in den örtlichen Straßen von Mahlberg und Orschweier präsent sein, um das Narrenblatt sowie die Lose für das Narrenklafter zu veräußern.

Da man ja nicht alle Tage Besuch von einem Prinzenpaar bekommt, wird mit Spannung erwartet, in welchen Straßen das Prinzenpaar unterwegs sein wird, an den Haustüren klingelt, um das Narrenblatt anzubieten, so die Ortsverwaltung

Das Narrenblatt kann auch von interessierten Personen direkt über die Narrenräte bezogen werden.