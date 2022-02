2 Zu den Klängen des Narrenmarsches zogen die Ausscheller und Bajasse zur Turnhalle. Foto: Siegmeier

Strahlend blauer Himmel, gut gelaunte Wadelkappen und närrisches Publikum – was will man mehr. Aber ausgelassene Fastnachtsstimmung will bei der Übergabe der Ortsgewalt in Zimmern nicht so richtig aufkommen.















Zimmern o. R. - Endlich wieder ein wenig Normalität, endlich wieder ein wenig Fastnacht. Pünktlich um 13 Uhr erklang am Sonntag der Narrenmarsch, und Ausscheller, Bajasse und die Zimmerner Musik zogen auf den Vorplatz der Zimmerner Turn- und Festhalle, wo sie bereits von den Wadelkappen und dem närrischen Publikum erwartet wurden.

Doch Absperrgitter und Einlasskontrollen bremsten die Stimmung der Ortsgewaltübergabe doch ein wenig aus, und insgesamt schien ein wenig Wehmut über die "so ganz andere" Fastnacht mit.

Die Ausscheller verkündeten lautstark die Verordnung für die närrischen Tage: "Kneipen sind ausnahmslos zu öffnen, ob die Wirt‘ wellet, oder it. Die Zapfhähne haben dauerhaft auf Vollgas zu laufen", verkündeten sie. "Drum uff ihr Leit‘ und sin au gscheit‘ und machet Fasnet, au wenns wieder kei gscheite geit", ermunterten sie schließlich.

"Der Narrengott meint es gut mit uns und hat uns herrliches Wetter geschickt", begrüßte Narrenchef Daniel Rühle das Publikum. "Als die Musik vorhin erstmals wieder den Narrenmarsch spielte, war das nach zwei Jahren Abstinenz ein Gänsehautmoment. Wir haben uns trotz der aktuellen Situation in der Ukraine entschieden, die Ortsgewaltübergabe heute durchzuführen", betonte Rühle.

Ein wenig Normalität

Eine Absage habe man den Kindern nicht zumuten wollen, und man wolle auch ein wenig Normalität in bewegten Zeiten bieten. "Lasst uns die kommenden Tage die Waffen eines jeden Narrs einsetzen, die bestehen einzig und allein aus dem Humor, der Liebe und dem Schorle weiss natur", ermunterte er.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine hatte Bürgermeisterin Carmen Merz ihre aktive Teilnahme an der traditionellen Übergabe der Ortsgewalt bereits am Freitag abgesagt, war aber mit ihrem Mann Jürgen dennoch vor Ort und verfolgte das Geschehen in "ihrem Flecken" mit.

Und so hatte die neue Obrigkeit, Narrenchef Daniel Rühle, leichtes Spiel den Rathausschlüssel zu ergattern – heuer so ganz ohne Gegenwehr. Theo Böhne vereidigte die neue Obrigkeit, bevor dann noch so manches Missgeschick aus dem Ortsgeschehen öffentlich gemacht wurde.

"Hä Hä Hä" statt "Hu Hu Hu"

Pasi Teufel hatte Wichtiges zur neuen Werbekampagne Baden-Württembergs – oder vielmehr: "the Länd" – zu verkünden, die durchaus auch Auswirkungen auf die Fastnacht habe, wie er aufzeigte. So heiße die Fasnet ab sofort "Fäsnet", der Narrengruß "Hä Hä Hä", und die Wadelkappen seien nun "Wädelkäpp" und die Federahannes würden ab sofort "Fädärä Hännäs" genannt. Immerhin habe die Kampagne den Steuerzahler 21 Millionen Euro gekostet. Da müsse man die Kampagne auch entsprechend anwenden.

Nach gut einer Stunde war die Ortsgewalt bis ins kleinste Detail übergeben, Daniel Rühle und seine Mannen zogen sich ins Rathaus zur Arbeit zurück, während Carmen Merz sich – zumindest bis Aschermittwoch – auf die faule Haut legen darf.