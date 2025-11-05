Überfüllte Container: So geht es jetzt mit der Altkleider-Problematik im Kreis Rottweil weiter

So geht es jetzt mit der Altkleider-Problematik im Kreis Rottweil weiter

1 So sah es im Frühjahr in der Rottweiler Durschstraße aus. (Archivfoto) Foto: Stange Wohin nun mit den Altkleidern? Überfüllte Container im Kreis Rottweil lassen die Bürger ratlos zurück. So soll es jetzt weitergehen.







Link kopiert



Die Entsorgung alter Kleider stellt die Menschen im Kreis Rottweil vor große Herausforderungen – und das nicht nur, weil ausgediente Kleidungsstücke – – außer sie ist stark zerschlissen oder verdreckt – seit diesem Jahr nicht mehr im Restmüll entsorgt werden dürfen. Altkleidercontainer sind immer wieder heillos überfüllt und wurden teilweise sogar schon abgebaut. Damit stapelt sich die ausgediente Kleidung nun zu Hause oder wird einfach vor den Containern abgeladen. Wie geht es jetzt weiter?