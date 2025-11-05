Überfüllte Container: So geht es jetzt mit der Altkleider-Problematik im Kreis Rottweil weiter
So sah es im Frühjahr in der Rottweiler Durschstraße aus. (Archivfoto) Foto: Stange

Wohin nun mit den Altkleidern? Überfüllte Container im Kreis Rottweil lassen die Bürger ratlos zurück. So soll es jetzt weitergehen.

Die Entsorgung alter Kleider stellt die Menschen im Kreis Rottweil vor große Herausforderungen – und das nicht nur, weil ausgediente Kleidungsstücke – – außer sie ist stark zerschlissen oder verdreckt – seit diesem Jahr nicht mehr im Restmüll entsorgt werden dürfen. Altkleidercontainer sind immer wieder heillos überfüllt und wurden teilweise sogar schon abgebaut. Damit stapelt sich die ausgediente Kleidung nun zu Hause oder wird einfach vor den Containern abgeladen. Wie geht es jetzt weiter?

 

Markus Huber (FWV) brachte die Altkleiderproblematik im Kreistag wieder auf den Tisch. „Altkleider sind mittlerweile zur Last geworden“, meinte er und wollte wissen, wie der Landkreis des Problems nun Herr werden will.

Diesbezüglich stehe man Austausch mit einem beratenden Unternehmen, meinte der Erste Landesbeamte Hermann Kopp. Als Landkreis ein eigenes Sammel- und Entsorgungssystem aufzubauen, wäre sehr teuer und würde sich in einer Erhöhung der Abfallgebühren niederschlagen, zeigte er auf.

Aktuell favorisiere man die Variante der Sammelstandorte, an denen Altkleider abgegeben werden könnten, beispielsweise auf dem Wertstoffhof Bochingen oder gegebenenfalls bei Alba.

 