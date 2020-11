Überfüllte Busse Situation in St. Georgen soll entschärft werden

Denn ab sofort werden auf der Linie 7266 beziehungsweise 7265, also von Oberkirnach und Peterzell an das Bildungszentrum, sowie auf der Linie 55 von Tennenbronn an das Bildungszentrum zwei Verstärkerbusse eingesetzt. "Zum Schulbeginn zur ersten Schulstunde sind insgesamt zehn Busse im Einsatz", erklärt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis den neuen Status Quo.

Auslastung muss nachgewiesen werden

Die Fördergrundsätze des Verkehrsministeriums regeln derweil ganz genau, welche Zustände zutreffen müssen, damit überhaupt Gelder fließen und damit zusätzliche Busse fahren können. "Danach ist nachzuweisen, dass die Auslastung des regulären Fahrtenangebots von 100 Prozent der Sitzplätze auf einer angebotenen Fahrt wiederkehrend überschritten ist", erklärt Frank.

Der Nachweis müsse durch mindestens zweimalige, aktuelle Zählungen erbracht werden. "Kommen Niederflurbusse zum Einsatz, muss nachgewiesen werden, dass die Auslastung des regulären Fahrtenangebots von 100 Prozent der Sitzplätze und 20 Prozent der zulässigen Stehplätze des jeweiligen Fahrzeugs auf einer angebotenen Fahrt wiederkehrend überschritten ist."

In der kaltenJahreszeit spitzt sich die Situation zu

Dass dies für St. Georgen zutrifft, zeigt nun also die zusätzliche Genehmigung von Bussen. Laut Esterle hat man die Missstände durch besagte Zählungen zweifelsfrei nachgewiesen. Der Amtsleiter betont in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Zustände zudem in der kalten Jahreszeit zuspitzen. "Im Sommer kommen mehr Schüler zu Fuß oder mit dem Roller und Rad", gibt er zu bedenken. "Im Winter wird das Gedränge schon größer."

Rathaus hofft aufeine Verlängerung der Förderung

An dieser Stelle gibt es allerdings auch einen großen Knackpunkt: Denn das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg läuft, Stand jetzt, laut Frank Ende des Jahres bereits wieder aus.

Im Rathaus hofft man nun darauf, dass die Busse nicht wenige Wochen nach Inbetriebnahme bereits wieder von der Linie gestrichen werden. "Es ist jetzt eben so, dass es die Förderung nur bis Dezember gibt, aber wir wären froh, wenn sie weiterläuft", sagt Esterle.

Das Landratsamt verweist indes darauf, dass die Entscheidung in Stuttgart falle und man deshalb nur abwarten könne. "Wir haben das natürlich im Auge", sagt Frank. "Sollte das Programm verlängert werden, wird uns das zeitig mitgeteilt. Aber an entscheidender Stelle sitzen wir in diesem Fall nicht."