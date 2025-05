Überflutung vor einem Jahr: Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Bisingen

9 Schwer getroffen vom Hochwasser: Auch in Thanheim musste mit schwerem Gerät aufgeräumt werden. Foto: Kauffmann

Auf das Unwetter vom 2. Mai 2024 in Bisingen folgte das große Aufräumen in gigantischem Ausmaß. Schon am Montag vor einem Jahr sah der Ort bemerkenswert ordentlich aus – aber nur auf den ersten Blick.









Die Gewitterzelle hat Bisingen am 2. Mai 2024 mit voller Wucht getroffen. So schnell die Flut in den Alltag hereingebrochen ist, so schnell haben die Aufräumarbeiten begonnen. Allerorten waren schon am Tag des Hochwassers Einwohner mit Schaufeln zu sehen, auch großes Gerät kam gegen den Schlamm zum Einsatz.