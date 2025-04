Überflutung in Bisingen: Appell: „Es gilt, Eigenvorsorge zu betreiben“

1 Am Tag nach dem Hochwasser, am 3. Mai 2024, laufen die Aufräumarbeiten auch in der Ortsdurchfahrt Bisingens auf Hochtouren. Foto: Kauffmann

Mit dem Hochwasser ist eine Katastrophe ohne Vorwarnzeit über Bisingen hereingebrochen. Feuerwehrkommandant Marc Mayer und Bürgermeister Roman Waizenegger sensibilisieren Eigenvorsorge zu treffen. Waizenegger: „Es gibt in solchen Situationen keine Vollkaskomentalität.“









Die Wetterkarte wirkt bedrohlich: Direkt über Bisingen steht am 2. Mai 2024 die Gewitterzelle. Innerhalb weniger Minuten stürzen mindestens 70 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde auf die Kirchspielgemeinde – mit verheerenden Auswirkungen. Bürgermeister Roman Waizenegger zeigt die Karte während eines Pressegesprächs im Rathaus. In kurzer Zeit richteten die Fluten Schäden an, die in die Millionen Euro gehen.