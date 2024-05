1 Das Hochwasser in der vergangenen Woche hat Bisingen – wie hier am Marktplatz – stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Kauffmann

Der Bisinger Musikverein (MVB) verkauft bei der Vatertagshockete Würste für den guten Zweck.









Link kopiert



Die aktuelle Hochwasserkatastrophe hat nun den Vorsitzenden Wolfram Dehner dazu veranlasst, eine Hilfsaktion zu starten: „Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass in Bisingen nach wie vor das Motto ’einer für alle und alle für einen’ und ’gemeinsam sind wir stark’ gilt“, so der Vorsitzende. Wenn Not am Mann ist, sei man gegenseitig für sich da. Deshalb sei die Hochwasserkatastrophe für den MVB die beste Gelegenheit für die in der Vergangenheit von der Bevölkerung erhaltene Hilfe „Danke“ zu sagen, indem eine finanzielle Soforthilfe an die Hochwasseropfer über die Gemeinde Bisingen beigesteuert werde.