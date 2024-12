Überflieger ganz bodenständig: So war’s beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt

Neue Vorstandsstruktur TV Seelbach will sich moderner aufstellen

Der Seelbacher Turnverein will die Arbeit des Vorstands künftig neu strukturieren. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch im Treff im Verein stellte der Vorsitzende Thomas May die Idee vor. Mehrere Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue gewürdigt.