Ein Mann bedroht die Angestellte eines Lotto-Büros in der Harzerstraße in Schwenningen. Er hatte aber offenbar nicht mit einer resoluten Angestellte gerechnet.

Bereits am Freitag gegen 17.30 Uhr hat ein Unbekannter eine Angestellte eines Lotto-Büros in der Harzerstraße überfallen. Die Polizei teilt am Dienstag Details mit.

Der unbekannte Mann bedrohte mit den Worten „Kasse auf!“ eine Angestellte und hielt dabei ein rund 20 Zentimeter langes Küchenmesser in der Hand. Die Frau ließ sich nicht einschüchtern, „bewaffnete“ sich mit einem Handfeger und wandte sich gegen den Räuber.

Der flüchtete daraufhin ohne Raubgut über die Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Oberdorfstraße. Die Geschädigte beschrieb den Räuber als jüngeren Mann, etwa 1,80 Meter groß und schlank.

Polizei warnt davor, sich zu wehren

Er trug dunkle Kleidung, eine Kapuze und hatte eine weiße Stoffmaske vor das Gesicht gezogen. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07721/6010, zu melden.

Auch wenn das beherzte Verhalten der Geschäftsinhaberin den Raub verhindert hat, warnt die Polizei vor solchen Aktionen und gibt Verhaltenstipps auf den Internet-Seiten der Polizei.