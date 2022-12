1 Das Landgericht in Tübingen verhandelte den Raubüberfall aus dem Jahr 2017. Foto: Bernklau

Im Juli 2017 wird mitten in Nagold ein Geschäftsmann auf offener Straße überfallen. Mehr als 20 000 Euro werden ihm geraubt. Jetzt wurde einer der Männer vom Landgericht Tübingen zu drei Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Doch einige Rätsel bleiben.















Nagold/Tübingen - Es ist ein unkomplizierter Prozess, der da am Tübinger Landgericht über die Bühne geht. Kaum hat Staatsanwalt Tobias Freudenberg vor der zweiten Großen Strafkammer die Anklage verlesen, legt der Angeklagte, ein 35 Jahre alter Mann aus Litauen ein umfassendes Geständnis ab.

Aus Geständnis und Anklage ergibt sich folgendes Bild der Tat: Es ist der 7. Juli 2017, 10 Uhr morgens. Der Nagolder Geschäftsmann fährt mit dem Auto zu seinem Geschäft. Entdeckt in der Nähe zwei Männer, die auf etwas zu warten scheinen. Er steigt aus dem Auto, nimmt die Tasche, in der die Einnahmen vom Vortag (21 650 Euro) verstaut sind und macht sich auf in Richtung seines Geschäftes in der Nagolder Kernstadt.

Mit Pfefferspray attackiert

Doch weit kommt er nicht. Die zwei Männer stoppen ihn. Maskiert sind sie nicht, tragen auch keine Handschuhe. Einer von ihnen, der 35 Jahre alte Litauer, sprüht dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Der andere Täter, über den man bis heute nicht mehr weiß als dass er sich Ahmed nennt, entreißt dem Geschäftsmann die Tasche mit dem Geld. Beide Täter flüchten. Doch da das Opfer eine Brille trägt, ist die Wirkung des Pfeffersprays nur relativ schwach. Er verfolgt einen der Täter, den Mann mit dem Pfefferspray. Er kann ihn kurz stoppen. Es kommt zu einem Gerangel. Das Opfer bekommt erneut eine Ladung Pfefferspray ab, die dieses Mal die volle Wirkung entfaltet. Der Täter entkommt.

Der andere Täter, der die Tasche mit dem Geld an sich genommen hat, kann ungestört fliehen. Er nimmt das Geld aus der Tasche, die er dann in der Waldach entsorgt. Ob es ein Treffen der beiden Täter nach dem Raubüberfall gibt, ist nicht klar. Der Angeklagte sagt jedenfalls aus, dass man sich nicht mehr getroffen habe. Auch von der Beute, von der er sich einen erklecklichen Teil erhofft hat, sieht der angeklagte Litauer nach eigener Aussage nichts mehr. Weder das Geld noch der ominöse Ahmed tauchen irgendwo wieder auf.

Woher haben die Täter ihr Wissen?

Das Opfer bekommt seinen finanziellen Schaden von einer Versicherung geregelt. Doch für den Geschäftsmann bleibt eine große Frage – und die konnte auch der Prozess nicht klären: "Woher haben die Täter gewusst, dass ich an diesem Morgen so viel Geld bei mir habe", sagt der Mann vor Gericht aus. "Denn das wussten an diesem Tag nicht viele Menschen." Zudem habe er eher selten solche Summen bei sich. Er habe da zwar eine Vermutung, "aber Vermutungen zählen vor Gericht ja nicht".

Am Ende der Aussage des Opfers ergreift der 35 Jahre alte Litauer das Wort und entschuldigt sich bei dem Geschäftsmann, der die Entschuldigung auch sofort annimmt.

Nach drei Prozesstagen fällt Richterin Manuela Haußmann das Urteil. Der Angeklagte muss für drei Jahre und zehn Monate in Haft – für einen "minderschweren Fall" eines schweren Raubes, wie es im Juristendeutsch heißt. Der Angeklagte nimmt das Urteil auf der Stelle an. "Das ist mir egal", sagt er. Frühestens nach der Hälfte der Strafzeit, spätestens nach den kompletten drei Jahren und zehn Monaten wird der Mann nach Litauen abgeschoben und bekommt ein Einreiseverbot nach Deutschland auferlegt.