1 Der Unbekannte hat den Autofahrer und seine Beifahrerin mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/diy13

Ein 29-jähriger Autofahrer und seine 28-jährige Beifahrerin sind am Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Deißlingen von einem maskierten Mann bedroht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Deißlingen - Der 29-jähriger Autofahrer und seine Begleiterin hielten an einer Tankstelle, weil an einem Reifen ihres Autos Luft fehlte. Plötzlich kam der mit einer Sturmhaube maskierter Mann auf sie zu, der ein sogenanntes "Survival"-Messer in der Hand hielt. Er bedrohte den Autofahrer und forderte zunächst die Herausgabe der Autoschlüssel. Als der Fahrer geistesgegenwärtig das Auto verriegelte, schlug der Unbekannte mit dem Messer gegen die Scheiben des Autos, die jedoch standhielten. Er forderte dann die Beifahrerin auf, auszusteigen. Diese kam der Aufforderung jedoch nicht nach und erst als der Fahrer die Polizei anrief, ging der Unbekannte in Richtung Bahnhofstraße davon.

Der Unbekannte soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Sturmhaube mit ausgeschnittenen Mund- und Augenöffnungen. Bekleidet war er mit einem Hoody, einer dunkelblauen Regenjacke und dunkelblauer Jeans. Der Täter sprach hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, zu melden.