Überfall in Bitz: Vier Jahre Haft für 1500 Euro Beute

Von 70.000 Euro hatten die Räuber im Juni 2024 geträumt. Nun sitzt einer für seinen Anteil an insgesamt 4700 Euro ein und hat noch mehr Schulden als zuvor.
Von einer Beute in Höhe von rund 70.000 Euro soll das Räubertrio beim Überfall auf den Netto-Markt in Bitz geträumt haben, griff Richter Volker Schwarz die Intention der Täter noch einmal bei der Urteilsverkündung auf. Erbeutet hat man am 17. Juni 2024 allerdings nur 4.719,50 Euro – überwiegend in Münzgeld – und musste dies dann auch noch durch drei teilen.