Überfall in Bitz: Vier Jahre Haft für 1500 Euro Beute

Von 70.000 Euro hatten die Räuber im Juni 2024 geträumt. Nun sitzt einer für seinen Anteil an insgesamt 4700 Euro ein und hat noch mehr Schulden als zuvor.

Von einer Beute in Höhe von rund 70.000 Euro soll das Räubertrio beim Überfall auf den Netto-Markt in Bitz geträumt haben, griff Richter Volker Schwarz die Intention der Täter noch einmal bei der Urteilsverkündung auf. Erbeutet hat man am 17. Juni 2024 allerdings nur 4.719,50 Euro – überwiegend in Münzgeld – und musste dies dann auch noch durch drei teilen.

„Für rund 1500 Euro sitzen Sie hier und nehmen eine mehrjährige Haftstrafe auf sich“, stellte Richter Schwarz in Richtung Anklagebank fest. Gefordert hatte Staatsanwalt Matthias Buck in seinem Plädoyer vier Jahre und sechs Monate. Verteidiger Carsten Kühn plädierte auf drei Jahre und sechs Monate. Am Ende enthielt der Richterspruch vier Jahre im Maßregelvollzug, also die Unterbringung in einer Entzugsanstalt.

Schließlich war der Angeklagte eigenen Angaben zufolge viele Jahre von Kokain abhängig. Um im Job leistungsfähiger zu sein, da Amphetamine letztlich nicht mehr die gewünschte Wirkung zeigten. Als dem im Baugewerbe Selbstständigen dann aber der Führerschein entzogen wurde, verlagerte er den Suchtmittelkonsum von Kokain auf Bier – bis zu 20 Flaschen am Tag.

Markt lange ausbaldowert

Schon vor dem Führerscheinverlust sei er nicht mehr so ganz leistungsfähig gewesen, danach musste er seine Selbstständigkeit aufgeben und eine Anstellung in Teilzeit annehmen. Die Schulden häuften sich auf, die Ehe ging in die Brüche.

Die Lösung sollte im großen Coup liegen, wie die Ehefrau vor der vernehmenden Richterin im vergangenen Jahr zu Protokoll gab. Auch ein Banküberfall solle zunächst im Raum gestanden haben.

Als sich das Trio dann für den Netto-Markt in Bitz entschied, wurden monatelang Vorbereitungen getroffen, Perücken und Sturmhauben angeschafft, wie die Kriminalpolizei ermittelte, und einige Monate zuvor hätten die drei versucht, Kameras im Markt anzubringen, wobei allerdings die Bewegungsmelder das Vorhaben zum Scheitern brachten.

„Gefreut wie die kleinen Kinder“

Von 70.000 Euro hatten die Räuber geträumt und sich nach dem Überfall trotz ihrer mageren Ausbeute „gefreut wie die kleinen Kinder“, wie die Ehefrau erklärte.

Seine beiden Komplizen hat der 41-Jährige nicht verraten und die Hauptschuld, nämlich die Bedrohung der Angestellten mit der Schreckschusspistole, auf sich genommen.

Dieses positive Nachtatverhalten hatte das Gericht schließlich dazu bewogen, dass die Strafe nicht noch höher ausfiel, denn sowohl Staatsanwalt Buck als auch Richter Schwarz sprachen von einer kriminellen Energie, auch wenn es sich nur um eine Schreckschusswaffe gehandelt habe.

Angeklagter zahlt Schmerzensgeld

Der Marktangestellten, die immer noch unter den psychischen Folgen des Überfalls leidet, bot der Angeklagte ein Schmerzensgeld von 15.000 Euro an und will auch sämtliche Schäden am Marktgebäude finanziell übernehmen. Ein Teil des Geldes wird dem Bauarbeiter von Verwandten geliehen, den Rest wird er aus dem Verkauf des Eigenheims bezahlen, denn schließlich hat er auch die Verfahrenskosten zu übernehmen.

„Kokain ist als Droge in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie wir immer wieder feststellen müssen“, erläuterte Richter Schwarz. Für manche gehöre es zum Lifestyle. Und viele, die „ganz oben angekommen sind“, würden sich beispielsweise nach erfolgtem Vertragsabschluss auch mal „ein Näschen gönnen“. Dennoch würde der Angeklagte ohne Entziehungsmaßnahmen sicher wieder in einen negativen Strudel kommen.

Angestellte leidet unter Folgen

Eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit aufgrund der direkt vor der Tat gemeinschaftlich konsumierten Drogen und des Alkohols konnte weder der psychologische Sachverständige am ersten Verhandlungstag feststellen (wir berichteten), noch hatten die Prozessbeteiligten an dieser Einschätzung irgendwelche Zweifel.

Weshalb man letztlich nicht bei der Mindeststrafe für schweren Raub und Freiheitsentzug geblieben sei, liege in den Folgen, unter denen die Angestellte leide. Während der halben Stunde, bis sie von Kollegen aufgefunden und von ihren Fesseln befreit wurde, hätten die Räuber jederzeit zurückkommen können.

Angst vor Räubern bleibt

Da die Kriminellen ihren Schlüsselbund an sich genommen hatten, wagte die Frau lange nicht, alleine in der Wohnung zu bleiben und schloss sich in dieser Zeit oft in der Garage ein, da sie befürchtete, die Räuber würden sie mittels Nachschlüssel aufsuchen.

Inzwischen arbeitet die Verkäuferin auch nur noch in Teilzeit. Laut Nebenklägerverteidigerin Stefanie Jetter-Strecker trage ihre Mandantin den Schlüssel fortwährend um den Hals und vermeide es, diesen ablegen zu müssen.

Die Farbe Schwarz meide sie, wo es gehe. Wären die Auswirkungen bei der Geschädigten noch gravierender, so wäre auch das Urteil noch härter ausgefallen, gab der Richter zu bedenken. Der Angeklagte, der seit 26. August 2025 in Untersuchungshaft in der JVA Rottweil sitzt, wurde direkt wieder in Fußfesseln abgeführt.