Überfall in Baiersbronn: Polizei geht von Hinterhalt aus – Täter weiterhin flüchtig

1 Oberer Weg in Baiersbronn: In dieser Straße hat sich der Überfall zugetragen. Foto: Dirk Haier

Es war offenbar ein gezielter Hinterhalt: Vor knapp zwei Wochen wurde ein Autofahrer im Oberen Weg in Baiersbronn von zwei Männern überfallen. Zuvor hatte er seinen Wagen angehalten, um auf der Straße liegende Bretter beiseite zu räumen. Die Polizei hat nun auf Anfrage unserer Redaktion neue Details zu dem Fall öffentlich gemacht.









Knapp zwei Wochen nach dem Überfall auf einen Autofahrer in Baiersbronn deutet nun alles darauf hin, dass es sich bei dem Vorfall tatsächlich um einen gezielten Hinterhalt gehandelt hat. Der Mann war am Morgen des 21. Novembers auf dem „Oberen Weg“ mit seinem Auto unterwegs. Weil mehrere Holzplatten auf der Straße lagen, hielt er an, um diese zur Seite zu räumen. Daraufhin griffen ihn zwei Männer an, die auf ihn einschlugen und eintraten. Dabei verwendeten die Täter auch einen Schlagstock.